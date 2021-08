Siết chặt công tác phòng chống dịch trong mùa mưa bão sắp đến

(QNO) - Ngày 23.8, Tỉnh ủy Quảng Nam vừa ban hành Chỉ thị 14-CT/TU của Ban Thường vụ về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.

Huy động hệ thống chính trị, sự đồng thuận trong nhân dân để phòng chống dịch. Ảnh: H.Đ

Theo đó, hưởng ứng Lời kêu gọi của Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nghị quyết của Quốc hội, Công điện của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống đại dịch Covid-19; để công tác phòng, chống dịch bệnh đạt hiệu quả cao hơn nữa trong tình hình cấp bách hiện nay, nhất là vào thời điểm mùa mưa bão sắp đến, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu:

Các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tiếp tục quán triệt và tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, có hiệu quả chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và các văn bản của tỉnh; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Động viên, biểu dương, khen thưởng kịp thời các địa phương, tổ chức, cá nhân làm tốt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định trong phòng, chống dịch.

Bí thư huyện ủy, thị ủy, thành ủy, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp chịu trách nhiệm trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn; tập trung huy động cả hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong Nhân dân, triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch với tinh thần “chống dịch như chống giặc” và phương châm “4 tại chỗ + 5K+ vắc-xin + công nghệ” nhằm bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết. Thực hiện tốt các giải pháp giãn cách, cách ly, khoanh vùng, truy vết, xét nghiệm, thu dung, điều trị; tiêm vắc-xin phòng dịch Covid-19. Tiếp tục tăng cường hiệu quả hoạt động của Tổ Giám sát - Tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng ở tất cả các khu dân cư nhằm theo dõi, kiểm soát chặt chẽ mọi công dân ra, vào địa bàn. Tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu vực tập trung đông người dễ nguy cơ lây nhiễm, có biện pháp giãn cách phù hợp ở các chợ, cảng cá, siêu thị, trường học, bệnh viện... đảm bảo an toàn cao nhất.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh, các cơ quan chức năng, địa phương:

Triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án phòng, chống dịch và xử lý khi dịch bùng phát: Phương án phòng, chống dịch theo từng cấp độ trên địa bàn tỉnh (nguy cơ cao, nguy cơ, nguy cơ thấp, theo từng địa bàn khu dân cư, thôn, tổ dân phố, xã, phường, thị trấn...); Phương án phòng, chống dịch tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, trong các khu, cụm công nghiệp, trong trường học, bệnh viện... Chủ động xây dựng kịch bản cao nhất “đặc biệt” khi dịch bệnh bùng phát, không để bất ngờ bị động; sẵn sàng kích hoạt các bệnh viện dã chiến.

Đảm bảo cách ly phải an toàn, chặt chẽ, không để lây chéo. Ảnh: H.Đ

Tập trung đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch đề ra, đảm bảo đúng đối tượng (thứ tự ưu tiên, địa bàn nguy cơ dễ lây nhiễm), kịp thời, an toàn, hiệu quả, công khai, minh bạch, không để vắc-xin hết hạn; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xin cho, lựa chọn vắc-xin, lợi dụng chức trách để tiêm cho người không đúng đối tượng và các tiêu cực khác trong việc tiêm vắc- xin. Đồng thời, chú trọng bảo quản vắc-xin, nâng cao năng lực tiêm phòng.Các cơ sở y tế triển khai ngay các phương án để chủ động phòng, chống dịch bệnh và công tác khám, chữa bệnh (kể cả tư nhân); kiểm soát bảo đảm an toàn dịch tễ, tuân thủ nghiêm ngặt quy trình phòng, chống dịch Covid-19, không để xảy ra lây nhiễm chéo trong các cơ sở cách ly, các cơ sở khám, chữa bệnh và trong lực lượng tham gia phòng, chống dịch. Có phương án, kịch bản dự trữ đủ nguồn sinh phẩm và vật tư phục vụ xét nghiệm, máy móc phục vụ điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19. Chuẩn bị sẵn sàng về cơ sở điều trị, nhân lực bác sỹ, điều dưỡng và các trang thiết bị, vật tư y tế để đảm bảo việc phân tầng điều trị.

Siết chặt hơn nữa các chốt kiểm soát, đường biên trên toàn tuyến biên giới và vùng giáp ranh với các tỉnh bạn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát và có chế tài xử lý nghiêm các khu cách ly tập trung vi phạm quy định trong phòng, chống dịch, không để xảy ra tình trạng “chặt ngoài lỏng trong”; ngoài ra, giám sát chặt chẽ việc cách ly tại nhà.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; bảo đảm cung ứng kịp thời, đầy đủ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm thiết yếu cho người dân, nhất là ở khu phong tỏa, cách ly, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn; nắm chắc tình hình, xử lý nhanh, không để bất cứ người dân nào thiếu ăn. Đẩy nhanh việc hỗ trợ cho đối tượng bị ảnh hưởng dịch bệnh, nhất là người lao động bị mất việc làm, người lao động tự do, người có hoàn cảnh khó khăn theo chủ trương của Trung ương và của tỉnh; trong đó, cần rút ngắn thời gian, đơn giản hóa thủ tục hành chính với tinh thần xác định rõ đối tượng đến đâu thì hỗ trợ ngay đến đó.

Tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và các biện pháp phòng, chống dịch ở các doanh nghiệp để đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh một cách tối đa trong tình hình dịch bệnh. Cương quyết xử lý nghiêm các vi phạm về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các doanh nghiệp, nhất là ở các khu, cụm công nghiệp. Doanh nghiệp nào không có phương án phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và để lây lan trong cộng đồng thì cho ngừng sản xuất.

Xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với các diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa bão, nhất là phương án dự trữ lương thực, thực phẩm tại chỗ đảm bảo phục vụ người dân khi xảy ra thiên tai và phương án sơ tán dân phù hợp trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến phức tạp (yêu cầu các địa phương xây dựng kế hoạch cụ thể với phương châm “4 tại chỗ” khi bị thiệt hại kép: Bão, lũ và dịch bệnh Covid-19).

Tăng cường nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là phòng ngừa, ngăn chặn các phản ứng cực đoan, thông tin thiếu khách quan, không đúng sự thật. Tiếp tục đẩy mạnh đấu tranh, trấn áp, xử lý nghiêm các loại tội phạm, nhất là tội phạm xâm phạm tài sản, các trường hợp lợi dụng tình hình dịch bệnh, thiên tai để trục lợi và gây mất an ninh trật tự.

Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp tăng cường công tác nắm tình hình cơ sở, đoàn viên, hội viên, làm nòng cốt trong công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức, trách nhiệm và kỹ năng phòng, chống dịch cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân; khơi dậy tinh thần tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ nhau vượt qua khó khăn trong thiên tai, dịch bệnh; có giải pháp thiết thực chăm lo, hỗ trợ cho người dân, nhất là những đối tượng khó khăn, yếu thế.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh chỉ đạo các cơ quan truyền thông, báo chí làm tốt công tác thông tin, tuyên truyền định hướng dư luận xã hội; xử lý kịp thời khủng hoảng truyền thông, góp phần củng cố niềm tin, xây dựng quyết tâm, tạo sự thống nhất cao trong phòng, chống dịch; tránh tâm lý chủ quan khi đã áp dụng các giải pháp phòng, chống dịch, nhất là sau khi tiêm vắc-xin phòng Covid-19; tăng cường việc cung cấp, lan tỏa thông tin chính thống, kịp thời, chính xác, tránh khai thác đưa tin một chiều, thiếu kiểm chứng gây tâm lý hoang mang trong Nhân dân.