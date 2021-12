Năm 2021, mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19, Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh tiếp tục phát động triển khai thực hiện 4 nội dung trọng tâm của phong trào thi đua trong đồng bào Công giáo “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, sống tốt đời đẹp đạo”, góp phần thực hiện phương chấm “sống phúc âm trong lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào”.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt quý vị chức sắc, chức việc đạo Công giáo năm 2021. Ảnh: N.T

San sẻ yêu thương

Theo báo cáo của Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh năm 2021, Quảng Nam hiện có gần 25 nghìn tín hữu theo đạo Công giáo, sinh hoạt tại 24 giáo xứ và 3 giáo hạt là Tam Kỳ, Trà Kiệu và một phần của giáo hạt Hội An thuộc Giáo phận Đà Nẵng.

Với 41 Linh mục Chánh, phó Quản xứ, có 4 cộng đoàn các dòng tu: Dòng Thánh Phaolô, Dòng Mến Thánh giá Quy Nhơn, Cộng đoàn Tông đồ Đức Mẹ La Vang, Hiệp hội Mến Thánh Giá Đà Nẵng.

Tinh thần bác ái “Yêu thương và phục vụ” là phương châm hành động của người Công giáo. Vì vậy, năm 2021, các hoạt động nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, giúp đỡ người già cô đơn, trẻ mồ côi, lang thang cơ nhỡ, người bất hạnh trong xã hội của người tín hữu Công giáo trở thành phong trào, mang tính xã hội rộng khắp.

“Là một bộ phận của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, nhiều năm qua đồng bào Công giáo yên tâm giữ đạo và chu toàn trách nhiệm công dân. Đồng thời cùng với các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đoàn kết, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, các cuộc vận động góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh”. (Ông Võ Xuân Ca - Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh)

Trong hầu hết các giáo xứ, họ đạo, tình làng nghĩa xóm được phát huy, không phân biệt lương giáo, thường xuyên thăm hỏi khi ốm đau, bệnh tật, giúp đỡ lẫn nhau. Hàng nghìn suất quà hỗ trợ gia đình nghèo khó, neo đơn được các giáo xứ Tam Kỳ, Thuận Yên, An Sơn, Hà Lam, Hội An, Trà Kiệu, Hòa Lâm... trao tận tay bà con trong tỉnh gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Đặc biệt, hưởng ứng lời kêu gọi của Mặt trận hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Nam bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, đồng bào Công giáo trong tỉnh đã ủng hộ 300 triệu đồng và nhiều tấn lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm khác.

Xây dựng đời sống văn hóa

Hưởng ứng phong trào xây dựng đời sống văn hóa, nhiều xứ đạo đã vận động bà con giáo dân đóng góp hàng trăm triệu đồng, hàng nghìn ngày công để làm đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng; thắp đèn chiếu sáng, trồng cây xanh. Nhiều khu dân cư văn hóa với những nét sinh hoạt đạo - đời hòa hợp, trở thành điểm sáng về phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; các tệ nạn, trộm cắp, mại dâm, bạo lực gia đình, vi phạm luật hôn nhân - gia đình không xảy ra.

Tất cả các giáo xứ đều có đội trợ tang, không để thi hài trong gia đình quá 48 giờ, mai táng đúng theo nếp sống văn hóa của địa phương... Hơn 30 nhà thờ giáo xứ, họ đạo trong tỉnh là điểm đến của du khách với cảnh quang môi trường xanh - sạch - đẹp, điển hình như Trung tâm Thánh Mẫu Trà Kiệu (Duy Xuyên), đền Thánh Anrê Phú Yên (Điện Bàn)…

Kết quả hoạt động của các phong trào thi đua được phát động trong đồng bào Công giáo đã lan tỏa sâu rộng trong các xứ, họ đạo. Từ các phong trào này đã khơi dậy tinh thần đoàn kết ở cộng đồng khu dân cư, gắn bó tình làng, nghĩa xóm, chung sức xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Ông Nguyễn Ngọc Đức - Phó Chủ tịch Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh cho biết: “Năm 2021, toàn tỉnh có 90% hộ gia đình Công giáo đạt gia đình văn hóa. Nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được ghi nhận, biểu dương như ông Trịnh Xuân Việt, ông Nguyễn Vinh Thiên (giáo xứ Hội An); ông Võ Thành Phụ (giáo xứ Hòa Lâm); ông Trần Ngọc Diệp (giáo xứ Tam Kỳ); ông Nguyễn Thanh Thành (giáo xứ Vĩnh Điện). Các giáo xứ Trà Kiệu, Tam Kỳ, Thuận Yên, Ái Nghĩa, Xuân Thạnh, Hoằng Phước, Việt An... đã tích cực tham gia các phong trào thi đua do Ủy ban Đoàn kết Công giáo tỉnh phát động”.