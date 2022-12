Tam Kỳ đánh giá 11 kết quả nổi bật trong thực hiện nhiệm vụ năm 2022

Tam Kỳ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trộm cắp xe máy

P.V - M.T | 07/12/2022 - 10:34

(QNO) - Ngày 6/12, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Tam Kỳ cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối tượng Huỳnh Trường Nhựt (SN 1988, trú phường An Xuân, TP.Tam Kỳ) về hành vi “trộm cắp tài sản”.