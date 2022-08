Tăng cường kiểm tra, giám sát việc đầu tư xây dựng các công trình thủy điện tại Nam Trà My

Tại cuộc tiếp xúc với Đại biểu Quốc hội tỉnh sau Kỳ họp thứ 3 (Quốc hội khóa XV) vừa qua, cử tri Nam Trà My phản ánh, trên địa bàn huyện có nhiều dự án và công trình thủy điện đang thi công, tiềm ẩn nguy cơ gây sạt lở, ô nhiễm môi trường, mất an toàn cho người dân xung quanh. Theo đó, cử tri đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo kiểm tra và có giải pháp khắc phục

Cử tri Ngô Tấn Lạc - Chủ tịch UBND xã Trà Cang cho rằng, việc thi công nhà máy thủy điện thì làm đê quây chặn dòng tự nhiên các sông - suối (Đak Di 2 - Trà Don; Nước Bươu - Trà Tập; Trà Linh 2, Trà Linh 1 - Trà Nam…). Thi công đập dâng thì chặn dòng tự nhiên, ô nhiễm môi trường do thiết bị làm đổ dầu mỡ trên các dòng sông suối; xe tải trọng lớn làm hư các tuyến giao thông khi vận chuyển thiết bị, vật tư…

Đặc biệt, việc thi công hầm dẫn của các thủy điện phải dùng thuốc nổ khối lượng lớn, liên tục, thời gian dài sẽ làm thay đổi kết cấu địa chất, rung chấn địa hình và làm tiềm ẩn nguy cơ sạt lở lớn, nguy hiểm khi vào mùa mưa lũ, nhất là ở các khu dân cư, làng gần nhà máy, đường hầm dẫn…

Trả lời ý kiến cử tri huyện Nam Trà My, UBND tỉnh cho biết, trên địa bàn huyện Nam Trà My có 12 dự án thủy điện nằm trong quy hoạch. Việc đầu tư, thi công các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Nam Trà My nói riêng, trên địa bàn tỉnh nói chung được thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng và các quy định khác của pháp luật có liên quan. Qua theo dõi, việc đầu tư xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Nam Trà My đều nhận được sự ủng hộ của chính quyền và người dân.

Năm 2022, Sở Công Thương đã xây dựng Kế hoạch số 391 ngày 15.3.2022 về việc thực hiện công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành và Quyết định số 60 ngày 14.4.2022 về kiểm tra liên ngành lĩnh vực an toàn đập, hồ chứa thủy điện trên địa bàn tỉnh Quảng Nam năm 2022.

Trên cơ sở đó, Sở Công Thương đã phối hợp với các ngành và UBND huyện Nam Trà My tổ chức kiểm tra tình hình đầu tư và công tác quản lý an toàn công trình thủy điện đang thi công xây dựng trên địa bàn huyện Nam Trà My.

Qua kiểm tra, các chủ đầu tư cơ bản thực hiện đầu tư theo tiến độ cam kết, thực hiện đảm bảo các quy định về đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý an toàn công trình, an toàn lao động, công tác bồi thường - giải phóng mặt bằng được thực hiện theo đúng quy định, chưa phát sinh các vấn đề, vướng mắc nổi cộm.

UBND tỉnh đề nghị Sở Công Thương tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Nam Trà My tăng cường kiểm tra, giám sát và chỉ đạo các chủ đầu tư trong việc đầu tư xây dựng các công trình thủy điện trên địa bàn huyện Nam Trà My. Từ đó, kịp thời xử lý các vướng mắc, phát sinh (nếu có), trường hợp vượt thẩm quyền, tham mưu UBND tỉnh xem xét, xử lý theo quy định.