Tăng cường trách nhiệm của các cấp trong tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

(QNO) - Thực hiện Nghị quyết số 623 ngày 7/10/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, ngày 30/11 UBND tỉnh ban hành công văn yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch UBND cấp huyện tiếp tục thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

UBND tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở ban ngành, chủ tịch UBND cấp huyện tổ chức tốt công tác phối hợp tiếp công dân tại trụ sở, địa điểm tiếp công dân, tham mưu thực hiện đúng chế độ tiếp công dân định kỳ, đột xuất của thủ trưởng các cơ quan nhà nước theo quy định.



Đồng thời tích cực vận động quần chúng nhân dân chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hạn chế việc khiếu nại, tố cáo không đúng quy định; phát huy cách làm mới để nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các sở ban ngành, địa phương chú trọng làm tốt công tác hòa giải ở cơ sở, tổ chức đối thoại với người dân trước khi ban hành quyết định giải quyết khiếu nại, không để xảy ra khiếu kiện nhiều người, hạn chế đơn thư gửi vượt cấp và không để phát sinh “điểm nóng” trên địa bàn tỉnh.

Ban tiếp công dân tỉnh tiếp tục thực hiện tốt công tác đôn đốc việc xử lý, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh đối với các trường hợp do các cơ quan Trung ương chuyển về.

Thanh tra tỉnh, thanh tra các sở, ngành, thanh tra cấp huyện tăng cường công tác thanh tra trách nhiệm thủ trưởng trong việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện công tác kiểm tra, rà soát, tham mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài.

Sở Xây dựng tổ chức thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về quy hoạch xây dựng, trật tự xây dựng và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về xây dựng.

Công an tỉnh chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ và công an các địa phương tăng cường tham gia vào việc giải quyết khiếu nại, tố cáo góp phần đảm bảo an ninh, trật tự; tăng cường các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với các đơn vị có liên quan, phát hiện, ngăn chặn kịp thời những trường hợp lợi dụng quyền tự do dân chủ để lôi kéo, kích động người khiếu nại, tố cáo gây mất trật tự công cộng.