Tây Giang tổng kết công tác bầu cử

(QNO) - Chiều 7.6, Ủy ban Bầu cử huyện Tây Giang tổ chức hội nghị tổng kết và khen thưởng 26 tập thể, 61 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cử tri Tây Giang tìm hiểu thông tin ứng cử viên trước khi bỏ phiếu. Ảnh: H.THÚY

Sau gần 4 tháng triển khai, công tác bầu cử trên địa bàn Tây Giang thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, kỷ cương, đúng luật, an toàn.

Cuộc bầu cử diễn ra trong không khí của ngày hội lớn, ngày toàn dân tham gia xây dựng Nhà nước, xây dựng chính quyền. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh; công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm an toàn. Trong quá trình diễn ra bầu cử, cử tri thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ngày bầu cử 23.5, Tây Giang có 13.579 cử tri đi bầu tại 63 khu vực bỏ phiếu của 10 đơn vị bầu cử (đạt 100%). Cử tri bầu đủ số lượng đại biểu theo quy định. Trong 50 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII, có 30 người trúng cử; trong 281 ứng cử viên đại biểu HĐND cấp xã, có 172 người trúng cử.

Thời điểm trước, trong và sau ngày bầu cử, Tây Giang không xảy ra vụ việc khiếu nại, tố cáo hay các vụ việc khác.