Thăng Bình cần tập trung chăm lo tết cho người dân

(QNO) - Chiều 28/12, UBND huyện Thăng Bình tổ chức hội nghị trực tuyến đánh giá các mặt công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023 và công tác chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đến dự.

Huyện Thăng Bình họp trực tuyến đánh giá các mặt công tác năm 2022. Ảnh: TÂN BIÊN

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế của huyện Thăng Bình năm 2022 ước đạt 10.215 tỷ đồng, tăng 7,5% so với năm 2021, đạt gần 95% kế hoạch năm. Hoạt động công nghiệp - xây dựng có nhiều khởi sắc, giá trị sản xuất ước đạt hơn 5.200 tỷ đồng, tăng 11,1% so với năm 2021 và đạt gần 98% kế hoạch năm.

Thu ngân sách ước đạt hơn 1.426 tỷ đồng, đạt 144,8% so với dự toán tỉnh giao, đạt 124,7% so với dự toán huyện giao. Thu phát sinh kinh tế hơn 331 tỷ đồng, đạt 113,8% so với dự toán tỉnh giao. Thăng Bình có 17 xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 85%).

Năm 2022 toàn huyện giảm 105 hộ nghèo, đạt 140% chỉ tiêu Nghị quyết Huyện ủy và HĐND huyện đề ra, đạt 250% so với chỉ tiêu của UBND tỉnh. Hộ nghèo của huyện hiện còn 1.397 hộ (chiếm 2,5%).

Về công tác chuẩn bị đón Tết Quý Mão 2023, huyện chú trọng chăm lo đời sống đối tượng chính sách, người có công và người lao động, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết. Thăng Bình cũng chú trọng công tác phòng chống các loại dịch bệnh dịp tết.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hồng Quang đánh giá cao thành tựu đạt được trên các lĩnh vực của huyện Thăng Bình trong năm 2022, góp phần cùng Quảng Nam hoàn thành đạt và vượt mức các chỉ tiêu đề ra.

Ông Nguyễn Hồng Quang cho rằng Thăng Bình vẫn còn nhiều tồn tại, khó khăn chưa thể giải quyết liên quan đến công tác quy hoạch, quản lý hiện trạng, một số dự án còn chậm tiến độ.

“Năm 2023 phải xác định là năm đầy khó khăn, rõ nhất hiện nay là một số doanh nghiệp cho lao động nghỉ việc. Điều này sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của người dân và các nguồn thu khác. Thời gian tới Thăng Bình cần có giải pháp phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung công tác xây dựng Đảng” - ông Nguyễn Hồng Quang yêu cầu.

Nhiệm vụ trước mắt, ông Nguyễn Hồng Quang nhấn mạnh huyện cần tập trung chăm lo tết cho người dân, không để người dân nào thiếu đói, tạo điều kiện cho nhân dân đón tết an toàn, lành mạnh. Sau Tết Nguyên đán chuẩn bị công tác tuyển quân chu đáo, an toàn và quan tâm hơn nữa đối với bộ đội xuất ngũ về địa phương.