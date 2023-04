Thành lập Ban Chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030

(QNO) - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Phan Việt Cường vừa thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ký ban hành Quyết định số 841 thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030.

Theo quyết định, Ban Chỉ đạo triển khai sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023 - 2030 do đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm Trưởng ban; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm Phó Trưởng ban Thường trực và 3 thành viên.

Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo do đồng chí Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (phụ trách lĩnh vực văn hóa - xã hội) làm Tổ trưởng; 3 Tổ phó gồm các đồng chí: Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Chánh Văn phòng UBND tỉnh; ngoài ra còn có 11 thành viên.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo, đôn đốc đơn vị, địa phương có liên quan thực hiện các nhiệm vụ về công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo do Trưởng ban phân công. Trong quá trình hoạt động, các văn bản do Trưởng ban ký được sử dụng con dấu của Tỉnh ủy; văn bản do Phó Trưởng ban Thường trực ký được sử dụng con dấu của UBND tỉnh.

Tổ giúp việc chịu trách nhiệm tham mưu, triển khai các nhiệm vụ theo sự lãnh đạo, chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030.

Sở Nội vụ là cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo; sử dụng bộ máy của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ giúp việc Ban Chỉ đạo; chuẩn bị nội dung và dự thảo thông báo kết luận các cuộc họp của Ban Chỉ đạo.