Thích ứng an toàn, khôi phục nhanh các hoạt động kinh tế - xã hội

(QNO) - Sáng nay 7.12, HĐND tỉnh (khóa X) khai mạc Kỳ họp thứ 4 dưới sự chủ trì của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường cùng các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Xuân Vinh và Nguyễn Công Thanh.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 4, HĐND tỉnh (khóa X). Ảnh: N.Đ

Là kỳ họp thường lệ cuối năm, HĐND tỉnh tập trung thảo luận, cho ý kiến các báo cáo theo luật định; trọng tâm là thảo luận, đánh giá kết quả phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, làm rõ những ưu điểm, mặt hạn chế, phân tích nguyên nhân và đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2022; xem xét thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và một số nội dung khác theo luật định.

Thích ứng an toàn, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Việt Cường nêu rõ: Trong năm đầu triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Nghị quyết của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh dịch Covid-19 tái bùng phát và diễn biến hết sức phức tạp, khó lường đã tác động rất lớn đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh.

Trong bối cảnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, cùng với sự đồng thuận, đồng lòng, chung tay đầy trách nhiệm của cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân với ưu tiên cao nhất cho công tác phòng chống dịch, chăm lo bảo vệ sức khỏe nhân dân; thực hiện có hiệu quả chiến lược thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh Covid-19.

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: N.Đ

Đến nay, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh đạt được những kết quả tích cực và có phần khởi sắc. Tổng thu ngân sách nhà nước vượt tiến độ, vượt dự toán năm (đạt 109,3%). Nhiều chỉ tiêu nghị quyết đề ra trong năm đạt và vượt kế hoạch. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tuy chưa đạt mục tiêu đề ra - mới đạt 5,04% (theo số liệu công bố của Tổng cục Thống kê), chỉ tiêu HĐND tỉnh giao từ 6,5-7%, nhưng đây là mức tăng trưởng khá so với bình quân chung của cả nước. Công tác khắc phục, hỗ trợ người dân ổn định đời sống, sản xuất tại các khu vực bị thiệt hại do lũ lụt được triển khai kịp thời. An sinh, phúc lợi xã hội được đặc biệt quan tâm…

“Với những kết quả nêu trên, HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương sự cố gắng, nỗ lực và quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, các cấp, các ngành. Trân trọng cảm ơn và tri ân đồng bào, cán bộ, chiến sĩ, nhất là các lực lượng tuyến đầu chống dịch luôn đồng lòng, khắc phục khó khăn, bất chấp hiểm nguy, chung tay thực hiện tốt công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. HĐND tỉnh chia sẻ trước những khó khăn, thiệt hại mà nhân dân toàn tỉnh và bà con Quảng Nam trên khắp mọi miền đất nước phải gánh chịu do dịch bệnh Covid-19 gây ra” - đồng chí Phan Việt Cường phát biểu.

Đại biểu HĐND tỉnh dự kỳ họp. Ảnh: N.Đ

Theo đồng chí Phan Việt Cường, ngoài xem xét, quyết định các nội dung theo chương trình kỳ họp cuối năm, HĐND tỉnh cũng dành thời gian thỏa đáng để đại biểu thảo luận, kết hợp thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Nghe lãnh đạo UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban ngành trao đổi, giải trình các vấn đề đại biểu yêu cầu, dư luận quan tâm và trả lời ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ nhất, thứ hai để nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước trên địa bàn tỉnh.

“Với tinh thần và trách nhiệm cao nhất, tôi đề nghị các đại biểu HĐND tỉnh phát huy dân chủ, thẳng thắn trong thảo luận, tranh luận, thể hiện rõ quan điểm đối với từng nội dung cụ thể. Tích cực tham gia chất vấn và trả lời chất vấn, tập trung vào những vấn đề bức xúc, nổi cộm đang được nhân dân quan tâm. Xem xét, quyết định các vấn đề quan trọng thuộc nội dung chương trình đã thông qua, góp phần làm nên thành công của kỳ họp, đáp ứng lòng mong đợi của nhân dân và cử tri toàn tỉnh” - đồng chí Phan Việt Cường nhấn mạnh.

Thực hiện tốt phương án phục hồi kinh tế

Theo báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội năm 2021, so với 17 chỉ tiêu theo Nghị quyết HĐND tỉnh đề ra, dự kiến đến cuối năm có 10 chỉ tiêu đạt và xấp xỉ đạt, 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 4 chỉ tiêu chưa đạt gồm: GRDP, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, số người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Về định hướng phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh khẳng định, toàn tỉnh tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh; xem đây là nhiệm vụ quan trọng cần phải thực hiện nghiêm túc, thường xuyên; đồng thời khôi phục nhanh các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Thay mặt UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội năm 2021. Ảnh: N.Đ

Trong 9 nhóm nhiệm vụ, giải pháp nêu ra, người đứng đầu UBND tỉnh cho biết, Quảng Nam xác định xây dựng và thực hiện tốt phương án phục hồi kinh tế, đẩy mạnh chuyển đổi mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế; nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, tính tự chủ, khả năng thích ứng, sức cạnh tranh, phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững.

Trong đó, tập trung xây dựng và triển khai chương trình phục hồi và phát triển kinh tế. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm hỗ trợ cho doanh nghiệp bị tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 phù hợp với trạng thái “bình thường mới”. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng phát triển song song ngành công nghiệp và dịch vụ, lấy phát triển dịch vụ - du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn. Xây dựng vùng Đông Nam của tỉnh trở thành chuỗi đô thị - trung tâm dịch vụ, du lịch - công nghiệp sạch - nông nghiệp công nghệ cao. Phục hồi và phát triển ngành du lịch, dịch vụ thích ứng an toàn với dịch bệnh Covid-19.

Toàn tỉnh tiếp tục đẩy mạnh thực hiện 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược. Cụ thể, xây dựng các đề án đăng ký vào Chương trình công tác năm 2022 của Trung ương, như: Đề án Phát triển bền vững khu vực trọng điểm miền Trung thích ứng với thiên tai và biến đổi khí hậu; Chương trình tổng thể bảo vệ và phát triển rừng bền vững kết hợp phát triển kinh tế hiệu quả trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Cơ chế đặc thù bảo tồn, phát huy Di sản văn hóa thế giới Hội An và Mỹ Sơn; Đề án Một số chủ trương lớn tạo điều kiện phát triển toàn diện Khu kinh tế mở Chu Lai; Cơ chế phát triển mạng lưới giao thông kết nối liên vùng tạo điều kiện phục hồi phát triển kinh tế - xã hội Quảng Nam.

“Định hướng xuyên suốt của tỉnh là gắn kết chặt chẽ giữa các mục tiêu tăng trưởng kinh tế với phát triển con người. Đảm bảo an sinh, phúc lợi, tiến bộ và công bằng xã hội, hài hòa giữa đời sống vật chất và đời sống văn hóa tinh thần. Quan tâm, chăm lo đối tượng yếu thế, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có công với cách mạng…” - đồng chí Lê Trí Thanh nhấn mạnh.