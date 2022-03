Thông tin thành tựu kinh tế - xã hội sau 25 năm tái lập tỉnh đến chức sắc, chức việc tôn giáo

(QNO) - Sáng nay 30.3, gần 200 chức sắc, chức việc tiêu biểu các tôn giáo trên địa bàn tỉnh tham dự hội nghị thông tin thành tựu kinh tế - xã hội sau 25 năm tái lập tỉnh, giới thiệu các nghị quyết của Tỉnh ủy về định hướng phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Nam và xây dựng đô thị loại I trực thuộc tỉnh, do Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: V.A

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh và Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Tam Kỳ Trần Nam Hưng đến dự và thông tin tại hội nghị.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca cho biết, Quảng Nam có hơn 1,5 triệu người, trong đó đồng bào các tôn giáo hơn 213 nghìn người, chiếm 15% dân số toàn tỉnh. Đảng bộ, chính quyền tỉnh luôn xác định đồng bào các tôn giáo là bộ phận quan trọng của khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Sau 25 năm tái lập, cùng với sự phát triển chung của cả nước, Quảng Nam đã đạt được những kết quả vượt bật. Từ một tỉnh nghèo, thuần nông, đời sống nhân dân còn nhiều khó khăn, đến nay kinh tế - xã hội có bước chuyển biến tích cực, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Các vị chức sắc, chức việc tôn giáo tham dự hội nghị. Ảnh: V.A

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh gấp hơn 40 lần, GRDP bình quân đầu người tăng 36 lần, thu ngân sách tăng gấp 197 lần so với năm 1997 khi mới tái lập tỉnh; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn tỉnh được củng cố và tăng cường.

“Những thành tựu to lớn đó, là kết quả của sự nỗ lực phấn đấu, vươn lên không ngừng, quyết tâm vượt qua khó khăn, thách thức của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp quan trọng của quý vị chức sắc và đồng bào các tôn giáo tỉnh nhà” - ông Võ Xuân Ca nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thông tin thành tựu kinh tế - xã hội sau 25 năm tái lập tỉnh và giới thiệu các nghị quyết về định hướng phát triển vùng Đông Nam. Ảnh: V.A

Tại hội nghị, quý vị chức sắc, chức việc được nghe Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh thông tin tình hình kinh tế - xã hội sau 25 năm tái lập tỉnh và phổ biến nội dung cơ bản các Nghị quyết số 07, 08 ngày 4.5.2021 của Tỉnh ủy về định hướng phát triển vùng Đông Nam của tỉnh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Ông Trần Nam Hưng - Bí thư Thành ủy Tam Kỳ thông tin về xây dựng và phát triển đô thị loại I trực thuộc tỉnh Quảng Nam.

Qua hội nghị giúp các vị chức sắc, chức việc có cái nhìn tổng quan về sự phát triển Quảng Nam trong thời gian qua và những định hướng phát triển trong thời gian đến, tiếp tục có những đóng góp quan trọng cùng với Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh thực hiện tốt mục tiêu đưa Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030 như Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đề ra.