Thư kêu gọi ủng hộ xóa nhà tạm, nhà dột nát của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam

(QNO) - Hôm nay 25/12/2023, thay mặt Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Võ Xuân Ca vừa có Thư kêu gọi ủng hộ thực hiện chính sách hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2023 - 2025. Toàn văn thư kêu gọi như sau:

Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về công tác xóa nhà tạm khảo sát thực tế tại xã Tam Hòa và thăm các trường hợp được hỗ trợ xây dựng nhà ở tại huyện Núi Thành. Ảnh: VINH ANH

Kính gửi:

- Các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; các tổ chức quốc tế;

- Hội đồng hương Quảng Nam tại các tỉnh, thành phố;

- Các tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam tỉnh;

- Cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang toàn tỉnh;

- Nhân dân trong và ngoài tỉnh; kiều bào Quảng Nam ở nước ngoài.

Phát huy đạo lý truyền thống “uống nước nhớ nguồn”, “tương thân, tương ái” quý báu của dân tộc; nhiều năm qua, cùng với sự quan tâm đầu tư của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; các tầng lớp Nhân dân trong nước, người Việt Nam ở nước ngoài, cùng nhiều cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức trong nước và quốc tế đã nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ nguồn lực to lớn về vật chất và tinh thần để cùng chung tay trợ giúp các gia đình có công với nước, các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn do thiên tai, hoạn nạn có điều kiện cải thiện nhà ở và đời sống, vươn lên hòa nhập với sự phát triển chung của cộng đồng. Riêng tại tỉnh Quảng Nam, đã có hàng chục ngàn ngôi nhà tạm, nhà dột nát của các hộ chính sách, hộ nghèo được hỗ trợ xây mới, sửa chữa và hàng trăm nghìn trường hợp khó khăn, hoạn nạn được giúp đỡ ổn định đời sống, sinh kế để thoát nghèo, từ sự chung tay của Nhà nước và cộng đồng xã hội. Đảng bộ, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân trong tỉnh luôn tri ân và khắc ghi những tình cảm cao đẹp đó!

Tuy nhiên, Quảng Nam là tỉnh có địa bàn rộng với 6 huyện miền núi cao, gần 70% người dân ở vùng nông thôn, miền núi, chủ yếu sống dựa vào nông nghiệp; tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao hơn so với bình quân chung cả nước. Quảng Nam cũng là địa phương thường xuyên chịu thiệt hại do thiên tai, lũ lụt, sạt lở núi... Theo thống kê, hiện cả tỉnh còn 15.735 gia đình người có công cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống trong nhà tạm, nhà dột nát rất cần được hỗ trợ để bà con có nơi an cư, lạc nghiệp.

Hướng đến kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam và thống nhất đất nước (1975 - 2025), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam đã đề ra quyết tâm huy động mọi nguồn lực thực hiện chính sách xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn tỉnh với mục tiêu từ nay đến cuối năm 2025, toàn tỉnh không còn hộ dân nào phải sống trong những ngôi nhà tạm bợ, nhà dột nát. Đây là chủ trương có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc; song nguồn lực từ ngân sách nhà nước chỉ có thể đáp ứng một phần. Vì vậy, thay mặt Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, tôi tha thiết kêu gọi các cơ quan, tổ chức, đơn vị, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh; các tổ chức quốc tế; cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trong toàn tỉnh; bà con Quảng Nam trong nước và kiều bào Quảng Nam ở nước ngoài; Hội đồng hương Quảng Nam tại các tỉnh, thành phố;… nhiệt tình hưởng ứng, ủng hộ về tinh thần và vật chất để cùng chung tay với địa phương thực hiện chương trình hành động có ý nghĩa cao cả này. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Ban Vận động hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh cam kết quản lý, sử dụng hiệu quả, đúng mục đích, công khai minh bạch mọi nguồn lực ủng hộ và phân bổ trực tiếp đến từng hộ được thụ hưởng chương trình; để người dân sớm xây dựng, sửa chữa nhà ở; cùng được chia sẻ và thụ hưởng thành quả phát triển chung của xã hội vào dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, giang sơn liền một dải.

Mọi sự đóng góp xin chuyển về Ban Vận động xóa nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Nam: Số tài khoản: 3761.0.9111734.91999 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Nam. Tên tài khoản: Ban Vận động xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Quảng Nam, hoặc ủng hộ trực tiếp tại Văn phòng cơ quan Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Nam: Số 14 Trần Phú, phường Tân Thạnh, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Điện thoại liên hệ: 0235.3852556 và 0235.3852554.

Nhân dịp năm mới 2024 sắp đến, tôi trân trọng gửi đến quý vị và bà con lời chào thân ái và lời chúc sức khỏe, thành đạt.

Trân trọng cảm ơn!

VÕ XUÂN CA