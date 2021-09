Tiếp công dân trực tuyến

Ngày 16.9, tại Ban Tiếp dân tỉnh, thừa ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Mai Văn Tám chủ trì buổi tiếp dân định kỳ tháng 9.2021 của Thường trực Tỉnh ủy dưới hình thức trực tuyến.

Kết nối với điểm cầu hội trường Thành ủy Hội An do ông Lê Chơi - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hội An chủ trì, ông Mai Văn Tám tiếp, nghe 2 công dân Nguyễn Trang và Nguyễn Lào (phường Thanh Hà, TP.Hội An) phản ánh nội dung liên quan đến việc giải tỏa, thu hồi đất để mở rộng đường Nguyễn Tất Thành (ĐT607) của UBND TP.Hội An.

Ông Nguyễn Trang cho biết, gia đình ông bị thu hồi 30m đất mặt tiền để quy hoạch và mở rộng đường Nguyễn Tất Thành dẫn đến mặt tiền nhà ông bị cắt xéo kéo dài từ đường Nguyễn Tất Thành sang cạnh đường 28.3. Tháng 6.2020, gia đình ông được cấp sổ đỏ và tiến hành xây dựng nhà cửa kiên cố, sử dụng mặt xéo làm mặt tiền ngôi nhà, mặt xéo này hướng vào mặt đường và không giáp với bất kỳ mảnh đất nào.

Trong khi đó, để đảm bảo vỉa hè đường 28.3 rộng 4m và khớp nối với mốc giải tỏa của dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành, UBND TP.Hội An cũng đã thu hồi của hộ ông Nguyễn Lào 58,6m2. Tuy nhiên, theo ông Trang, tại quy hoạch năm 2020, mảnh đất của hộ ông Nguyễn Lào chỉ còn lại phía sau (chung chiều dài với nhà ông Trang là 11,72m), nhưng sổ đỏ được cấp lại sau đó có chiều dài đến 18,2m, che khuất mặt xéo nhà ông. Khi ông Trang thắc mắc thì được chính quyền địa phương trả lời là “do quy hoạch mới”.

Ông Trang cho rằng gia đình mình bị đối xử mất công bằng, không minh bạch trong việc thực hiện thu hồi đất khi so sánh với hộ ông Lào. Mặt tiền nhà ông bị che khuất tầm nhìn nên đề nghị cơ quan chức năng tỉnh can thiệp, giải quyết. Tại buổi tiếp dân, hộ Nguyễn Lào cũng mong muốn cơ quan thẩm quyền giải quyết, trả lời cụ thể về nội dung ông Trang thắc mắc, bảo vệ quyền lợi gia đình mình, giữ gìn tình nghĩa xóm giềng giữa hai hộ.

Qua nghiên cứu hồ sơ và trình bày giữa hai hộ, giải trình của UBND TP.Hội An, ông Mai Văn Tám cho rằng, giữa hộ ông Nguyễn Trang và ông Nguyễn Lào không xảy ra tranh chấp về đất đai. Trong trường hợp này, hộ ông Trang có thắc mắc, cho rằng gia đình mình bị ứng xử không công bằng liên quan đến việc thực hiện thu hồi đất. Theo đó, đề nghị UBND TP.Hội An rà soát để có cơ sở giải quyết và trả lời cụ thể cho công dân.

Dịp này, Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Mai Văn Tám cũng đã tiếp, giải đáp đối với các trường hợp có nội dung kiến nghị liên quan đến đất đai ở TP.Hội An, TP.Tam Kỳ và Núi Thành.