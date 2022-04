Tiếp nhận 60 chương trình, dự án và phi dự án với tổng viện trợ hơn 4,86 triệu USD

(QNO) - Sáng nay 15.4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn chủ trì buổi làm việc với Sở Ngoại vụ về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: T.C

Theo Sở Ngoại vụ, năm 2021 Quảng Nam tiếp nhận 60 chương trình, dự án và phi dự án (giảm 44 chương trình, dự án và phi dự án so với năm 2020) với tổng giá trị viện trợ hơn 4,86 triệu USD (tương đương 111,8 tỷ đồng), giảm gần 23,6% so với năm 2020.

Sở Ngoại vụ cùng với các sở, ban ngành tích cực hỗ trợ các tổ chức phi chính phủ nước ngoài trong việc khảo sát, đánh giá hoạt động của dự án; tổ chức hội nghị, hội thảo, làm việc với các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng dự án cơ hội và tiến hành xúc tiến vận động; phối hợp các ngành, địa phương xây dựng 19 dự án cơ hội để làm cơ sở xúc tiến vận động viện trợ.

Tình hình an ninh - quốc phòng, tình hình chính trị và trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới giữa 2 tỉnh Quảng Nam và Sê Kông (Lào) ổn định, chủ quyền an ninh biên giới được giữ vững. Lực lượng chức năng hai bên tiếp tục duy trì, quản lý chặt chẽ các hoạt động qua lại biên giới, cửa khẩu, tăng cường công tác tuần tra bảo vệ biên giới. Hai tỉnh cũng kịp thời trao đổi thông tin, phối hợp giải quyết tốt các vấn đề liên quan đến chủ quyền biên giới, an ninh trật tự ở khu vực biên giới.

Năm học 2021 - 2022, Quảng Nam đã cấp học bổng tiếp nhận đào tạo cho 131 lưu học sinh, cán bộ 2 tỉnh Sê Kông, Chămpasak (Lào) sang học tiếng Việt và chuyên ngành tại các trường trung cấp, cao đẳng, đại học trên địa bàn tỉnh, nâng tổng số lưu học sinh Lào đang theo học tại Quảng Nam hiện nay lên 289 em...

Thời gian tới, Sở Ngoại vụ sẽ tích cực tham mưu UBND tỉnh trong việc tiếp tục thúc đẩy và thắt chặt quan hệ hợp tác giữa Quảng Nam với các địa phương của Lào; trong đó tập trung đẩy mạnh hợp tác toàn diện với tỉnh giáp biên Sê Kông và hợp tác về kinh tế, thương mại, giáo dục, văn hóa với tỉnh Chămpasak.

Sở Ngoại vụ kiến nghị UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung liên quan đến công tác quản lý nhà nước về biên giới trên địa bàn tỉnh. Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác với Lào nói chung và với tỉnh Sê Koong nói riêng nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình hiện nay; chỉ đạo triển khai thực hiện các hoạt động chào mừng Năm đoàn kết hữu nghị Việt - Lào 2022.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn biểu dương những nỗ lực của ngành ngoại vụ trong bối cảnh công tác đối ngoại bị ảnh hưởng khá lớn do dịch Covid-19. Tuy vậy, hoạt động đối ngoại vẫn còn một số khoảng trống, hiệu quả chưa đạt như mong muốn. Ông Trần Anh Tuấn đề nghị thời gian tới công tác phi chính phủ nước ngoài phải tuân thủ nhất quán các quy định pháp luật, bám sát các chỉ đạo của Ban Bí thư, Tỉnh ủy.

Sở Ngoại vụ cần thống kê nguồn tiếp nhận vận động qua các sở ngành và địa phương thụ hưởng, xem xét mức độ tiếp nhận có hài hòa ở các địa phương, lĩnh vực. Từ mục tiêu, tiêu chí của các tổ chức và sự cần thiết của tỉnh với các nhóm dự án cần tiếp nhận, UBND tỉnh giao Sở Ngoại vụ tham mưu xây dựng kế hoạch, lập dự án cơ hội, biểu đồ cụ thể cho danh mục, nội dung cần tiếp nhận. Nghiên cứu thành lập ban vận động viện trợ phi chính phủ của tỉnh, trên cơ sở đó tham mưu phân công, ban hành quy chế hoạt động cụ thể.

Ngoài ra, cần sớm xây dựng trang thông tin xúc tiến viện trợ nước ngoài theo đúng quy định, tập trung cho các địa bàn khó khăn, đối tượng yếu thế, lĩnh vực bức thiết, bảo đảm chặt chẽ cho công tác kiểm tra, giám sát thực hiện tiếp nhận, sử dụng nguồn trong công tác tài trợ.