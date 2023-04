Tiếp nhận hơn 131 nghìn hồ sơ thủ tục hành chính trong quý I

Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên địa bàn tỉnh cho biết, đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận 1.952 TTHC (cấp tỉnh 1.469 thủ tục, cấp huyện 322 thủ tục, cấp xã 161 thủ tục).

Trong đó, có 138 TTHC có yêu cầu thành phần hồ sơ là sổ hộ khẩu, sổ tạm trú, giấy xác nhận thông tin cư trú. Quý I năm 2023, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 131.170 hồ sơ TTHC và đã giải quyết hơn 114.720 hồ sơ (có 104.153 hồ sơ giải quyết đúng và trước hạn, 10.569 hồ sơ giải quyết trễ hạn).

Đối với việc thực hiện Đề án 06 về “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2023”, Bộ TT&TT đánh giá tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến của Quảng Nam đạt 52%, trong đó các dịch vụ công thiết yếu của Bộ Công an do Công an tỉnh thực hiện, gồm đăng ký thường trú: 5.520/12.956 hồ sơ (42,6%); đăng ký tạm trú 951/1.210 hồ sơ (78,6%); thông báo lưu trú 4.947/5.841 lượt (84,69%); cấp hộ chiếu phổ thông không gắn chip điện tử ở trong nước 736/761 hồ sơ (96,71%); nộp phạt xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ: 2.271/3401 hồ sơ (66,77%); đăng ký cấp biển số mô tô, xe gắn máy 1.361/2.285 hồ sơ (59,56%).