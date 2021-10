Tỉnh ủy chỉ đạo xử lý nghiêm vụ phá rừng phòng hộ ở Trà Bui

(QNO) - Tại hội nghị giao ban công tác nội chính và phòng chống tham nhũng 9 tháng năm 2021 diễn ra vào ngày 4.10, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng yêu cầu các cơ quan xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ phá rừng tại xã Trà Bui (Bắc Trà My).

Vụ phá rừng phòng hộ tại tiểu khu 738 thuộc địa phận thôn 5 xã Trà Bui (Bắc Trà My) khiến dư luận bức xúc. Ảnh: L.V

Đồng chí Lê Văn Dũng giao Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy vào cuộc kiểm tra xác định có tổ chức, cá nhân nào liên quan đến vụ việc phá rừng tại xã Trà Bui (Bắc Trà My); nếu có dấu hiệu vi phạm thì kiểm tra, làm rõ và xử lý nghiêm theo quy định của Đảng.

Được yêu cầu báo cáo về vụ việc phá rừng phòng hộ tại xã Trà Bui, ông Trần Văn Thu – Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết, trong 9 tháng năm 2021, trên địa bàn Bắc Trà My khởi tố 8 vụ vụ phá rừng. Diện tích rừng bị phá tại tiểu khu 738 thuộc địa phận thôn 5, xã Trà Bui đã giao Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My tổ chức giao khoán cho lực lượng chuyên trách. Tại địa bàn xã Trà Bui, Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My xác định 4 vị trí chốt cho lực lượng chuyên trách, với 27 hợp đồng chuyên trách bảo vệ rừng. Ngành kiểm lâm bố trí một kiểm lâm địa bàn phối hợp với lực lượng chuyên trách. Kết quả kiểm tra có 12 cây gỗ bị chặt hạ, chủ yếu gỗ nhóm VI, VII, VIII (bời lời, dí, chò…).

“Ngành chức năng Bắc Trà My ghi nhận thiệt hại 47m3 gỗ tròn còn lại tại hiện trường. Trong quá trình khám nghiệm hiện trường, các ngành nội chính huyện Bắc Trà My phát hiện hai người dân địa phương cũng đang xẻ cây gỗ ngã đổ. Một số hộ dân liên quan đến vụ việc cũng đang được nắm thông tin, ngành chức năng sẽ làm việc trong những ngày tới” – ông Thu báo cáo.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo làm rõ, xử lý thật nghiêm vụ phá rừng phòng hộ tại xã Trà Bui (Bắc Trà My). Ảnh: L.V

Ông Trần Văn Thu cho biết thêm, sau khi thực hiện Quyết định 2468 của UBND tỉnh về ban hành Đề án tổ chức lại Chi cục Kiểm lâm Quảng Nam và các ban quản lý rừng; đến nay, các địa phương vẫn chưa ổn định nhân sự của các ban. Nhiều cán bộ lãnh đạo ban quản lý rừng cũng không có chuyên môn mảng nông nghiệp, chưa nắm rõ trách nhiệm của mình đối với khu vực rừng được UBND tỉnh giao, khi xảy ra vụ việc phá rừng không biết có phải thuộc trách nhiệm của mình hay không.

Theo quy định của tỉnh, kiểm lâm địa bàn phải phối hợp hướng dẫn cho lực lượng chuyên trách xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát việc tuần tra, phối hợp tuần tra. Thực tế, gần như ban quản lý rừng không nắm được lực lượng địa bàn tuần tra, kiểm tra bao nhiêu đợt, ở đâu.

“Tôi yêu cầu lãnh đạo Ban Quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My theo dõi, kiểm soát việc đi tuần hằng ngày của lực lượng chuyên trách báo về để nắm rõ lịch trình, đi điểm nào, tuyến nào, vi phạm ra sao. Vụ việc đang trong quá trình điều tra để xác định rõ đối tượng vi phạm để xử lý nghiêm” – ông Thu phát biểu.

Trao đổi với các ngành nội chính tỉnh, Phó Bí Thư thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng khẳng định: “Thường trực Tỉnh ủy giao trách nhiệm cho UBKT Tỉnh ủy vào cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên nếu có dấu hiệu vi phạm thì phải kiểm tra, làm rõ và xử lý kỷ luật nghiêm đối với các vụ án, vụ việc xảy ra trên địa bàn; mà trọng tâm là vụ phá rừng tại Bắc Trà My, các hoạt động tín dụng đen, đách bạc”...