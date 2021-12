Tổ chức đón Tết Nhâm Dần an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm

(QNO) - Hôm nay 27.12, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 14 về tổ chức đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 an toàn, vui tươi, lành mạnh, nghĩa tình và tiết kiệm.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu triển khai các biện pháp đảm bảo nhân dân đón tết an toàn, tiết kiệm. Ảnh: T.T

Không chủ quan trong phòng chống dịch Covid-19

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tập trung cao nhất cho công tác phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác. Chủ động dự báo, đánh giá nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn tỉnh và từng địa phương để xây dựng và thực hiện kịp thời các phương án, kịch bản phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Tuyên truyền nhân dân vận động người thân đang sinh sống, làm việc ở nơi có dịch không trở về địa phương khi không thật sự cần thiết; đồng thời kiểm soát chặt chẽ và yêu cầu người về từ vùng đang có dịch phải thực hiện nghiêm khai báo, theo dõi y tế, cách ly theo quy định. Tăng cường quản lý các hoạt động lễ hội, vui xuân, đón tết, kỷ niệm ngày truyền thống, sinh hoạt tôn giáo, đám cưới, gặp mặt, mừng thọ, đám tang... theo đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2022

Cùng với thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở ngành, địa phương khẩn trương xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 đã đề ra. Trước mắt, tập trung triển khai kế hoạch sản xuất vụ đông xuân trong khung thời vụ tốt nhất. Chủ động phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; phát động sâu rộng phong trào toàn dân tham gia hưởng ứng Tết trồng cây.

Khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục để khởi công xây dựng các dự án, công trình, nhất là các dự án trọng điểm, quy mô lớn. Tăng cường kết nối cung - cầu, giải quyết việc làm cho người lao động, nhất là đối tượng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, GD-ĐT, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi người, mọi nhà đều được vui xuân, đón tết.

Bảo đảm bình ổn thị trường dịp tết

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 21 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy. Tăng cường dự báo và quản lý thị trường, bảo đảm cân đối cung - cầu hàng hóa và dịch vụ, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.

Kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm mọi hành vi gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, đẩy giá tăng cao bất thường để thu lợi bất chính, bảo đảm bình ổn thị trường trên địa bàn tỉnh cả trước, trong và sau tết. Chủ động kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ nhân dân đi lại an toàn trong dịp tết. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ, bảo đảm tốt công tác an toàn vệ sinh thực phẩm, vệ sinh môi trường.

Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội

Các lực lượng công an, quân sự, biên phòng duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn, xử lý dứt điểm, hiệu quả các tình huống phức tạp xảy ra, không để bị động, bất ngờ; bảo vệ vững chắc an ninh, chủ quyền biên giới.

Tổ chức hiệu quả các đợt cao điểm tấn công, truy quét, trấn áp tội phạm, nhất là các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm nguy hiểm. Bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình, dự án trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hoá - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ, sử dụng vật liệu nổ trái phép. Kiểm soát, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chủ động phòng chống cháy nổ, cứu hộ cứu nạn; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo điều kiện cho nhân dân vui tết, đón xuân...

