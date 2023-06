(QNO) - Ngày 1/6, Thành ủy Tam Kỳ tổ chức tọa đàm mô hình tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn thành phố.

Quang cảnh buổi tọa đàm

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã nghe 11 báo cáo tham luận về 11 mô hình tiêu biểu. Trong đó, các đơn vị, địa phương đã chia sẻ cách làm, kết quả và kinh nghiệm rút ra từ các mô hình.

Cụ thể, Đảng ủy phường Tân Thạnh với mô hình tiêu biểu “Tương trợ giảm nghèo bền vững”; Chi bộ Khối phố Phương Hòa Nam (phường Hòa Thuận) với mô hình “Khu dân cư tự quản về an ninh trật tự, văn minh đô thị”; Hội Liên hiệp phụ nữ phường An Sơn với mô hình “Phụ nữ chia sẻ nỗi đau”; Chi bộ thôn Phú Thạnh (xã Tam Phú) với mô hình “Xã hội hóa trong xây dựng thiết chế văn hóa”; Khối Dân vận Đảng ủy phường An Mỹ với mô hình “Vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương giải phóng mặt bằng trên địa bàn phường”; Đảng ủy phường Trường Xuân với mô hình “Toàn dân chung tay hiến đất để nâng cấp mở rộng các tuyến đường giao thông trên địa bàn phường”.

Ngoài ra, các doanh nghiệp cũng có những cách làm thiết thực về học tập Bác, tác động tích cực đến lao động sáng tạo trong công nhân, viên chức lao động. Ví dụ Đảng ủy Công ty Điện lực Quảng Nam sử dụng bài giảng micro learning, giao kế hoạch tự học tập và làm bài kiểm tra trên chương trình E-Learning đến cán bộ, đảng viên, công nhân viên hằng tháng.

Chi bộ Chi nhánh vận chuyển chất thải rắn, Đảng bộ Công ty CP Môi trường đô thị Quảng Nam với mô hình “Thực hành tiết kiệm thời gian, xăng dầu, chi phí sửa chữa trong quá trình tác nghiệp, vận chuyển chất thải rắn”. Các ý kiến tại buổi tọa đàm tiếp tục phân tích, đánh giá các mô hình hiện có để trên cơ sở đó nhân rộng những mô hình hay, sàng lọc những mô hình không còn phù hợp.

Được biết, từ năm 2021 thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị, khóa XIII, trong toàn Đảng bộ thành phố có gần 200 mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực khác nhau..