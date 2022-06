Tổng Bí thư chủ trì Hội nghị tổng kết 10 năm phòng chống tham nhũng, tiêu cực

* Hơn 81.000 đại biểu tham dự hội nghị tổng kết 10 năm phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(QNO) - Sáng nay 30.6, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị triệu tập Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012-2022.



Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Ban chỉ đạo) cùng các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước và Ban Chỉ đạo chủ trì hội nghị.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ảnh: VOV

Theo thông tin từ Ban Nội chính trung ương, hội nghị tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (2012 - 2022) do Bộ Chính trị tổ chức được tổ chức tập trung tại hội trường Trung ương Đảng và truyền trực tuyến tới điểm cầu của một số bộ, ban ngành, 63 tỉnh, thành cùng các huyện, xã.

Trong đó, đại biểu ở hội trường trung ương là 350 người, còn ở các điểm cầu 63 tỉnh, thành phố khoảng trên 79.000 người.

Hội nghị sẽ đánh giá thực chất kết quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt được trong 10 năm và sau hơn 1 năm thực hiện nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Từ đó, đề ra nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thời gian tới.

Theo chương trình, Tổng bí thư, Trưởng Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực Nguyễn Phú Trọng sẽ có bài phát biểu quan trọng tại hội nghị này.

Trước đó, về kết quả phòng, chống tham nhũng, Ban Nội chính trung ương cho hay trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức Đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng.

Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra trung ương đã kỷ luật hơn 170 cán bộ cấp cao diện trung ương quản lý, trong đó có 33 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, hơn 50 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện trung ương quản lý, trong đó có 8 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Trong 10 năm qua, các cơ quan tiến hành tố tụng cả nước đã khởi tố, điều tra 19.546 vụ/33.868 bị can, truy tố 16.699 vụ/33.037 bị can, xét xử sơ thẩm 15.857 vụ/30.355 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Trong đó, riêng tội phạm về tham nhũng đã khởi tố, điều tra 2.657 vụ/5.841 bị can, xét xử sơ thẩm 2.439 vụ/5.647 bị cáo.

Từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII (tháng 1-2021) đến nay, đã khởi tố, điều tra gần 4.200 vụ/7.572 bị can về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế (trong đó, các tội về tham nhũng đã khởi tố, điều tra 455 vụ/1.054 bị can).

Đặc biệt thời gian gần đây đã tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, xảy ra trong lĩnh vực y tế, quản lý, sử dụng đất đai, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp...

Liên quan công tác thu hồi tài sản tham nhũng, theo Ban Nội chính trung ương, đã "có chuyển biến tích cực". Cụ thể, cơ quan thi hành án dân sự các cấp đã thu hồi 61.000 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 34,7% (năm 2013, tỉ lệ này chỉ đạt dưới 10%). Riêng các vụ án thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo đã thu hồi được gần 50.000 tỉ đồng, đạt tỉ lệ 41,3%.