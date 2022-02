Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Sớm đưa mọi hoạt động trở lại bình thường, không nghỉ tết kéo dài

(QNO) - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh phải tiếp tục dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra; các cấp ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện thật tốt các chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nhâm Dần, sớm đưa mọi hoạt động trở lại bình thường.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Báo Nhân dân

Sáng nay 8.2, tại trụ sở Trung ương Đảng, dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ban Bí thư họp đánh giá tình hình thực hiện Chỉ thị 11 ngày 8.12.2021 của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nhâm Dần năm 2022 và Chỉ thị 35 ngày 31.12.2021 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ, năm nay, Ban Bí thư đã sớm ban hành chỉ thị và kịp thời chỉ đạo việc tổ chức cho nhân dân vừa đón tết, vui xuân phấn khởi, vừa chăm lo phát triển sản xuất, phòng chống dịch bệnh, không để lây lan phức tạp.

Điểm mới của năm nay là Thường trực Ban Bí thư phân công các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến thăm, chúc tết ở 63 tỉnh thành, tặng quà các đối tượng chính sách, người lao động không về quê ăn tết; thăm, chúc tết các xã, bản biên giới, đồn biên phòng, các lực lượng tuyến đầu phòng chống dịch Covid-19 hoặc làm nhiệm vụ trong thời gian tết...

Cả nước đã tổ chức Tết Nhâm Dần vui tươi, đầm ấm, nghĩa tình, lành mạnh và tuyệt đối an toàn. Nhân dân ở mọi miền đất nước phấn khởi, đoàn kết, thân ái, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; các cấp, các ngành phối hợp nhịp nhàng hơn trong tổ chức cho nhân dân đón tết, vui xuân. Qua đó, chúng ta có nhiều bài học kinh nghiệm trong triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2022, nhất là sự phối hợp giữa các văn phòng ở Trung ương. Mùng 3 tết, nhiều đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đã đi kiểm tra các dự án, công trình trọng điểm.

Tuy nhiên, Tổng Bí thư cho rằng còn một số việc cần rút kinh nghiệm, như tổ chức cho nhân dân đi lại, về quê đón tết; không được chủ quan với dịch bệnh; không để tái diễn tình trạng hàng hóa ùn ứ ở một số cửa khẩu.

Về nhiệm vụ thời gian tới, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải tiếp tục dự báo, nắm chắc tình hình, chủ động ứng phó với các tình huống xảy ra; các cấp ngành, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện thật tốt các chỉ thị của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ về tổ chức Tết Nhâm Dần, nhất là trong phòng chống dịch không để bùng phát, sớm đưa mọi hoạt động trở lại bình thường.

Từng cơ quan, địa phương hoàn thiện chương trình, kế hoạch công tác cụ thể cho cả năm 2022; việc gì làm trước, việc gì làm sau, làm trong bao lâu; ai phụ trách, nếu không hoàn thành thì có biện pháp xử lý như thế nào, cho thật cụ thể; cần quyết liệt trong chỉ đạo, nhất là đối với các dự án tồn đọng, các vấn đề về đất đai, giao thông.

Các cơ quan tham mưu, giúp việc, trong đó có văn phòng có vai trò rất quan trọng, giúp lãnh đạo nắm chắc tình tình, công việc, chủ động trong tham mưu nhưng cũng dám can gián việc không nên làm. Văn phòng Trung ương phải tiếp tục là hạt nhân, là trung tâm của các văn phòng. Tổng Bí thư cũng lưu ý cần quan tâm làm tốt hơn nữa công tác trên mặt trận tư tưởng văn hóa, báo chí; phản bác mạnh mẽ các quan điểm sai trái, thù địch.

Về việc tổ chức cho học sinh đến trường, Tổng Bí thư nhấn mạnh phải bảo đảm tuyệt đối an toàn, dự báo tốt và chủ động ứng phó với các tình huống có thể xảy ra, để cha mẹ học sinh và học sinh yên tâm đến lớp.

Tổng Bí thư nêu rõ, việc gì cũng vậy, phải làm một cách bài bản, có chương trình, kế hoạch cụ thể, có phân công trách nhiệm, có kiểm tra, đốn đốc. Năm nay phải tiếp tục cải tiến việc đi cơ sở; tăng cường đi cơ sở nhưng thiết thực, giải quyết được những vấn đề nảy sinh, nhất là việc mà nhân dân đang bức xúc, trông chờ.

Phân cấp, phân quyền cho các cấp mạnh hơn đi liền với tăng cường kiểm tra, giám sát, tất cả đều phải làm; trên dưới đồng lòng, dọc ngang thông suốt, có như thế mới tạo được sức mạnh, mọi việc mới thành công… Ngay sau nghỉ tết, các cơ quan, đơn vị nhanh chóng đưa các hoạt động trở lại bình thường, không để tình trạng ăn tết kéo dài. Các cấp ngành tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong sản xuất kinh doanh; hỗ trợ kịp thời cho người dân, doanh nghiệp.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự cuộc họp. Ảnh: Báo Nhân dân

Theo báo cáo tổng hợp từ các bộ, ban ngành, cơ quan Trung ương, các địa phương và ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, tết năm nay mặc dù gặp nhiều khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19, nhưng nhân dân ở mọi miền Tổ quốc đón tết, vui xuân phấn khởi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn.

Các cấp ủy, chính quyền các cấp đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 11, Chỉ thị 35. Các hoạt động trong dịp tết được gắn liền với hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng ta và tổ chức phù hợp với tình hình dịch bệnh, vừa bảo đảm an toàn vừa mang đến không khí tươi vui lành mạnh, tạo khí thế mới, vừa duy trì các hoạt động sản xuất kinh doanh.

Các quy định về phòng chống dịch bệnh được thực hiện nghiêm, hiệu quả, nhất là việc đẩy mạnh thực hiện chiến lược tiêm vắc xin phòng Covid-19 xuyên tết làm cho nhân dân yên tâm, an toàn trong vui xuân, đón tết. Hàng hóa phục vụ nhân dân dồi dào, giá cả ổn định; không để xảy ra trình trạng khan, hiếm hàng hay hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại.

Các hoạt động mừng Đảng - mừng xuân, hoạt động văn hóa - thể thao, lễ hội dịp tết; quốc phòng, chủ quyền biên giới, lãnh thổ, an ninh trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hầu hết các địa phương đều xây dựng chương trình, kế hoạch tổ chức lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”. Việc quan tâm chăm lo, chuẩn bị chu đáo các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết Nhâm Dần đã tạo khí thế phấn khởi, vui tươi, quyết tâm hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2022.

Ngay sau tết, các cơ quan, địa phương, đơn vị tổ chức thực hiên hiệu quả Kết luận 20 ngày 16.10.2021 của Trung ương về kinh tế - xã hội năm 2021 - 2022; các nghị quyết của Quốc hội và Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách năm 2022. Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả Chương trình phòng chống dịch Covid-19 (năm 2022 - 2023) theo Kết luận 25 ngày 30.12.2021 của Bộ Chính trị; trọng tâm là tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết 128 ngày 11.10.2021 của Chính phủ “Quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”.

Các địa phương cũng chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phương án cụ thể để tổ chức cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, THCS, THPT, sinh viên trở lại trường học, bảo đảm an toàn phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, đánh bạc và các tệ nạn xã hội.