TP.Thanh Hóa hưởng ứng Năm du lịch quốc gia - Quảng Nam 2022

Là địa phương kết nghĩa với TP.Hội An, TP.Thanh Hóa đang chuẩn bị tổ chức các hoạt động hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022.

Phiên bản dãy phố cổ xây dựng cận kề phiên bản Chùa Cầu tại Công viên Hội An (TP.Thanh Hóa)

Những ngày này, tại Công viên Hội An (TP.Thanh Hóa), đơn vị thi công đang khẩn trương hoàn thành công trình phiên bản dãy phố cổ Hội An. Đây là món quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Hội An tặng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP.Thanh Hóa nhân kỷ niệm 60 năm kết nghĩa TP.Thanh Hóa - TP. Hội An (1961 - 2021).

Công trình được khởi công xây dựng vào ngày 14.4.2021, có diện tích 980m2, bao gồm 15 căn nhà gỗ. Trong đó có 9 căn nhà 1 tầng và 6 căn nhà 2 tầng, được lựa chọn từ các kiểu kiến trúc nhà cổ tiêu biểu của phố cổ Hội An.

Đến nay, công trình đã hoàn thành 9 căn nhà, 6 căn nhà còn lại dự kiến hoàn thành vào giữa tháng 4.2022. Sau khi hoàn thành, cùng với phiên bản Chùa Cầu, các trụ nghệ thuật điêu khắc gốm, cổng chào được xây dựng tại Công viên Hội An sẽ tạo nên một không gian phố cổ Hội An giữa lòng TP.Thanh Hóa.

Theo thông tin từ TP.Thanh Hóa, cũng khoảng cuối tháng 4 tới, tại Công viên Hội An sẽ diễn ra “Tuần văn hóa TP.Thanh Hóa - TP.Hội An” để hưởng ứng Năm du lịch Quốc gia - Quảng Nam 2022, do TP.Thanh Hóa và TP.Hội An phối hợp tổ chức.

“Tuần văn hóa TP.Thanh Hóa - TP.Hội An” không chỉ là dịp để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân 2 thành phố giao lưu, thắt chặt tình cảm son sắt, thủy chung hơn 60 năm qua, mà còn là dịp để trao đổi, hợp tác phát triển kinh tế - xã hội, giới thiệu, quảng bá tiềm năng du lịch của TP.Thanh Hóa và TP.Hội An.