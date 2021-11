Trao 12 giải thưởng hội thi tuyên truyền nghị quyết của Đảng

(QNO) - Tối 25.11, bế mạc Hội thi “Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi cấp tỉnh” năm 2021, Ban tổ chức trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 6 giải Khuyến khích. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng và Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Thị Thu Lan đến dự.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Văn Dũng trao giải Nhất cho thí sinh Trần Quốc Huy - đơn vị Công an tỉnh. Ảnh: N.Đ

Theo đánh giá của Ban tổ chức, với sự chuẩn bị công phu, chu đáo và tranh tài sôi nổi, 22 thí sinh mang đến hội thi nhiều phần thuyết trình sáng tạo, bao quát nhiều chủ đề khác nhau, tập trung vào tuyên truyền các nội dung cụ thể của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Qua các hội thi tổ chức từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh giúp báo cáo viên, tuyên truyền viên nhìn nhận những mặt mạnh, mặt còn hạn chế về nghiệp vụ tuyên truyền miệng, báo cáo viên; từ đó đúc rút kinh nghiệm và tiếp tục trau dồi, rèn luyện để hướng đến tuyên truyền miệng sáng tạo, chuyên nghiệp hơn, sát thực tiễn để đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống hiệu quả nhất.

Thí sinh Trần Quốc Huy đến từ Đảng ủy Công an tỉnh được trao giải Nhất với chuyên đề thuyết trình: “Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng”. Các thí sinh đạt giải cao được Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy giới thiệu tham gia Hội thi “Báo cáo viên giỏi khu vực các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên” do Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trong tháng 12 tới.