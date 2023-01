Trung tướng Tô Ân Xô thôi chức chánh văn phòng Bộ Công an

(QNO) - Bộ Công an điều động giám đốc Công an tỉnh Yên Bái giữ chức vụ chánh văn phòng bộ thay trung tướng Tô Ân Xô. Ông Xô tiếp tục đảm nhiệm chức danh trợ lý bộ trưởng và nhiệm vụ người phát ngôn Bộ Công an.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao quyết định đối với Trung tướng Tô Ân Xô. Ảnh: Bộ Công an

Chiều 31/1, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định của bộ trưởng về việc điều động đại tá Đặng Hồng Đức, giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công an.

Tại buổi lễ, đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ công bố các quyết định của bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Theo đó, Trung tướng Tô Ân Xô thôi giữ chức vụ chánh văn phòng từ ngày 1/2 và tiếp tục đảm nhiệm chức danh trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và nhiệm vụ người phát ngôn của bộ.

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ đã trao quyết định trên cho ông Xô và tân Chánh văn phòng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết việc công bố quyết định thôi giữ chức vụ Chánh văn phòng Bộ Công an đối với ông Tô Ân Xô được thực hiện theo quy định chung. Đồng thời ông Xô tiếp tục thực hiện nhiệm vụ trợ lý Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm và đảm nhiệm nhiệm vụ người phát ngôn của bộ.

Ông Tỏ nhấn mạnh "đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước, ngành công an đối với những đóng góp và kinh nghiệm của Trung tướng Tô Ân Xô trong 42 năm qua".

Đồng thời thứ trưởng tin tưởng với năng lực, trình độ và kinh nghiệm sẵn có, Trung tướng Tô Ân Xô sẽ tiếp tục phát huy và "đạt được nhiều kết quả quan trọng hơn nữa".

Đối với đại tá Đặng Hồng Đức, thứ trưởng cho biết nguyên giám đốc Công an tỉnh Yên Bái "có kinh nghiệm công tác, khả năng lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành tại nhiều đơn vị, nhiều cương vị khác nhau".

Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ giám đốc Công an tỉnh Yên Bái, ông Đức đã trực tiếp chỉ đạo công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp các loại tội phạm và giải quyết các vụ án, vụ việc theo đúng quy định của pháp luật, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao - thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, tân Chánh văn phòng Bộ Công an bày tỏ "đây không chỉ niềm vinh dự, tự hào, còn là trách nhiệm hết sức nặng nề". Ông khẳng định sẽ "hết lòng phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân" và phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.