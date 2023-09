Ưu triên bố trí nguồn lực đầu tư ở địa phương không nằm trong chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính

(QNO) - Sáng nay 22/9, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 16, dưới sự điều hành của chủ tọa kỳ họp, đại biểu HĐND tỉnh (khóa X) tiến hành thảo luận chung tại hội trường.

Đầu phiên thảo luận, Thư ký kỳ họp đã trình bày báo cáo tóm tắt kết quả thảo luận tại tổ của đại biểu HĐND tỉnh chiều ngày 21/9. Theo đó, đã có 28 lượt đại biểu phát biểu làm rõ thêm các nội dung đã được trình bày. Đa số các đại biểu thống nhất với các báo cáo, đề án UBND tỉnh trình và ý kiến thẩm tra của các Ban HĐND tỉnh.

Theo ông Trình Minh Đức - Chánh Văn phòng Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh, đối với dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 59/NQ-ĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh về xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn thuộc công an tỉnh, đa số các đại biểu thống nhất với chủ trương đến 2025 hoàn thành đầu tư, xây dựng các trụ sở.

Nhiều đại biểu cũng đề nghị, trước mắt ưu tiên bố trí ngân sách đầu tư những địa phương không nằm chủ trương sáp nhập đơn vị hành chính để đảm bảo lộ trình. Đối với những địa phương có chủ trương sáp nhập, cần chậm lại nhằm tránh lãng phí nguồn lực.

Có ý kiến cho rằng, cần có văn bản hướng dẫn cho các địa phương thống nhất thiết kế trụ sở xây dựng công an xã. Vì thực tế thời gian qua, một số địa phương có điều chỉnh thiết kế mẫu, có nơi thực hiện đúng theo thiết kế mẫu song khó phát huy hiệu quả (như phòng làm việc nhỏ, hành lang hẹp, che cửa sổ nhỏ dẫn đến mùa mưa dễ thấm dột…). Nếu điều chỉnh thiết kế mẫu dẫn đến tổng mức đầu tư tăng thì các địa phương phải đối ứng, trong khi nguồn lực còn rất nhiều khó khăn.

Về tỷ lệ cân đối ngân sách, tỉnh 70% - huyện 30% nhưng chỉ quy định đối với phần xây dựng trụ sở, không hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, việc giải phóng mặt bằng thực tế rất lớn, nguồn kinh phí địa phương hết sức khó khăn. Đồng thời, sau khi xây dựng trụ sở, còn phải xây dựng các hạng mục sân vườn, tường rào, cổng ngõ..., nguồn kinh phí địa phương không đảm bảo cân đối. Đề nghị xem xét nội dung này, đảm bảo tính đồng bộ.

Liên quan đến nội dung này, tại phiên thảo luận tại tổ, có ý kiến đại biểu HĐND tỉnh nêu số lượng trụ sở công an xã cần đầu tư trong thời gian đến trên địa bàn tỉnh là khá nhiều, sau khi nghị quyết thông qua, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, triển khai thủ tục đầu tư. Các ngành cần phối hợp chặt chẽ thực hiện quyết liệt, đạt mục tiêu nghị quyết đề ra.

Thảo luận tại tổ về nội dung này, đại biểu Nguyễn Văn Tỉnh - Bí thư Huyện ủy Hiệp Đức nói, trụ sở Công an xã Hiệp Hòa (Hiệp Đức) có kế hoạch đầu tư năm 2023, hiện nay đã hoàn thành xong các thủ tục, chờ khởi công. Tuy nhiên, do địa phương trong diện sáp nhập. Căn cứ các văn bản chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thì dừng đầu tư xây dựng.

“Do vậy, cần xác định cụ thể đối với các địa phương trong diện sáp nhập, nhưng có kế hoạch đầu tư trong năm 2023 và đã hoàn thành xong các bước chuẩn bị đầu tư có được tiếp tục triển khai theo Đề án này, hay dừng theo chỉ đạo” - ông Tỉnh phát biểu.

Báo cáo thẩm tra dự thảo nghị quyết trình tại kỳ họp, theo ông Nguyễn Đức – Trưởng ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh, hồ sơ chỉnh Nghị quyết 59 đã được cơ quan chuyên môn rà soát, đánh giá tình hình thực hiện trong thời gian qua.

Đồng thời, xây dựng lộ trình, giải pháp hoàn thành đầu tư xây dựng trụ sở Công an xã, thị trấn vào năm 2025 phù hợp với chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, Thường trực Tỉnh ủy và được sự thống nhất của các sở, ban, ngành và địa phương liên quan.

“Theo đó, Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung của UBND tỉnh trình, kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét thông qua. Nếu được HĐND tỉnh thông qua, UBND tỉnh xây dựng kế hoạch, lộ trình đầu tư phù hợp với dự kiến sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã đến năm 2030 của tỉnh nhằm đảm bảo hiệu quả, tránh lãng phí nguồn vốn đầu tư theo chỉ đạo của Tỉnh ủy tại Chỉ thị số 42-CT/TU ngày 12/9/2023” - ông Đức kiến nghị.

Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét sửa đổi, bổ sung Nghị quyết 59 với mục tiêu đến năm 2025, dự kiến hoàn thành xây dựng 184 trụ sở công an xã, thị trấn (giảm 20 trụ sở so với Nghị quyết 59, gồm 14 xã, thị trấn không có nhu cầu do sáp nhập, tận dụng trụ sở cũ và 6 xã biên giới được Bộ Công an hỗ trợ kinh phí đầu tư) và sửa chữa, cải tạo 7 trụ sở các cơ quan cũ làm trụ sở công an xã, thị trấn.

Tổng kinh phí dự kiến là 783,864 tỷ đồng.