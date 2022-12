Việt Nam - Hàn Quốc nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược toàn diện

(QNO) - Trong buổi họp báo chung ngày 5/12 sau cuộc hội đàm, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết hai bên đã quyết định nâng cấp quan hệ hai nước lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Tổng thống Yoon Suk-yeol trong buổi họp báo ở Seoul chiều 5/12.

Việt Nam - Hàn Quốc là "anh em, hàng xóm thân thiết với nhau"



Phát biểu tại buổi họp báo, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tuyên bố: "Hướng về tương lai tươi sáng, chúng tôi thay mặt cho lãnh đạo hai nước quyết định nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện. Đó là niềm vui mà tôi muốn chia sẻ cùng các bạn hôm nay. Trên tinh thần lạc quan đó, chúng tôi đã trao đổi, thống nhất về tầm nhìn, phương hướng lớn và các biện pháp thúc đẩy quan hệ, hợp tác thời gian tới".

Chủ tịch nước bày tỏ tin tưởng, với quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, quan hệ "Đối tác chiến lược toàn diện" sẽ đưa quan hệ hợp tác hai nước "sang trang mới phát triển mạnh mẽ ở tầm cao mới, vì lợi ích của nhân dân hai nước, đóng góp tích cực vào hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới".

Việt Nam - Hàn Quốc đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của nhau kể từ năm 2012, thời điểm thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược.

Việt Nam - Hàn Quốc nâng cấp quan hệ song phương lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Phát biểu tại họp báo, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol nhấn mạnh Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc "là quốc khách đầu tiên của tôi". Tổng thống Hàn Quốc cho rằng chuyến thăm cấp nhà nước của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc có ý nghĩa to lớn khi năm nay tròn 30 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao.

Nhà lãnh đạo Hàn Quốc đánh giá, trong 30 năm qua, hai nước đã cùng hợp tác, cùng có lợi, hợp tác thương mại và đầu tư đã phát triển vượt bậc và người dân hai nước đã là "anh em, hàng xóm thân thiết với nhau".

Dựa trên nền tảng đó, Tổng thống Yoon Suk-yeol cho rằng, quan hệ Hàn - Việt được nâng cấp lên Đối tác chiến lược toàn diện, mở ra một chương mới trong hợp tác song phương.

Tăng cường mở rộng và làm sâu sắc hợp tác trên tất cả các lĩnh vực

Trong cuộc họp báo, lãnh đạo hai nước nhất trí thúc đẩy đưa kim ngạch thương mại song phương tăng trưởng ổn định theo hướng cân bằng, giữ vững vị trí là đối tác thương mại hàng đầu của nhau, trước mắt phấn đấu nâng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 100 tỷ USD vào năm 2023, hướng tới mục tiêu đạt 150 tỷ USD vào năm 2030.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong cuộc họp báo ngày 5/12.

"Việt Nam hoan nghênh các doanh nghiệp Hàn Quốc là những nhà đầu tư FDI lớn nhất tại Việt Nam với tổng vốn là 80 tỷ USD, tiếp tục mở rộng quy mô đầu tư gắn với chuyển giao công nghệ và hướng vào các lĩnh vực điện tử, phát triển cơ sở hạ tầng, xây dựng các khu tổ hợp công nghệ chuyên sâu, khu công nghiệp xanh, đô thị thông minh...", Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Về các khoản viện trợ hợp tác phát triển (ODA), Việt Nam cảm ơn Hàn Quốc đã cung cấp các khoản viện trợ, tín dụng ưu đãi mang lại những thành quả phát triển trên các vùng miền, kể cả những vùng khó khăn.

Tổng thống Hàn Quốc nhận định hai bên cần tiến tới là đối tác tối ưu tiên về thương mại - đầu tư và sẽ hỗ trợ doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hơn nữa lĩnh vực này. Tổng thống Yoon Suk-yeol cho biết Hàn Quốc mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ tiên tiến thông qua ổn định các chuỗi cung ứng.

Tổng thống Yoon Suk Yeol trong buổi họp báo ngày 5/12.

Về khoa học công nghệ tiên tiến, y tế, cơ sở hạ tầng, Viện Khoa học công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc (VKIST) là biểu tượng hợp tác về khoa học công nghệ giữa hai nước. Hàn Quốc sẽ xem xét phương án hỗ trợ xây dựng Trung tâm dự phòng và kiểm soát dịch bệnh tại Việt Nam.

Về lao động, hai nhà lãnh đạo nhất trí mở rộng hình thức hợp tác lao động mới, tiếp tục hỗ trợ để người lao động Việt Nam tại Hàn Quốc và người Hàn Quốc tại Việt Nam làm việc an toàn, thuận lợi, tuân thủ luật pháp của hai nước, bao gồm cả về thời hạn lưu trú.

Trong hợp tác đa phương, hai nhà lãnh đạo nhất trí tiếp tục tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn quốc tế và khu vực mà hai bên cùng tham gia. Hai bên khẳng định tầm quan trọng của việc bảo đảm an ninh, an toàn, tự do hàng hải và hàng không ở Biển Đông phù hợp với luật pháp quốc tế, Công ước Liên Hiệp Quốc về luật Biển 1982 (UNCLOS 1982).

Hai bên cũng nhất trí thúc đẩy đối thoại, hợp tác và thực hiện mục tiêu phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên theo các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới.

Lãnh đạo cấp cao hai nước nhất trí cho rằng, chuyến thăm cấp Nhà nước Hàn Quốc của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã thành công tốt đẹp, góp phần quan trọng tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước, đóng góp vào hòa bình, ổn định và phát triển thịnh vượng của khu vực và thế giới.

Thay mặt các nhà lãnh đạo Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng mời Tổng thống Hàn Quốc thăm Việt Nam trong thời gian sớm nhất. Tổng thống Yoon Suk-yeol chân thành cảm ơn và vui vẻ nhận lời.