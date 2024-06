Cuộc sống thường ngày Cho đi là còn mãi... Những năm gần đây, phong trào “Cho đi là còn mãi” với hành động hiến tạng cứu người đã và đang lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống cộng đồng; Quảng Nam cũng đang lan tỏa phong trào ý nghĩa này.

Cán bộ, hội viên, tình nguyện viên chữ thập đỏ Quảng Nam đi bộ hưởng ứng chiến dịch “Triệu bước chân nhân ái” truyền đi các thông điệp về hiến máu, hiến mô, tạng, cơ thể người. Ảnh: TÂM ĐAN

Quà tặng cuộc sống

Cách đây 5 năm, tại buổi gặp mặt cộng tác viên của Báo Quảng Nam tôi có dịp gặp Võ Thị Như Trang. Như Trang không may mắc bệnh hiểm nghèo, sau 4 lần phẫu thuật (từ tháng 8/2011 đến 4/2012), niềm tin vào sự sống của Trang chính là những chồi non mọc lên từ chiếc lá cây sống đời.

“Một chiếc lá có thể biến thành cây. Một người bệnh tật vẫn có thể vươn lên, làm nhiều việc có ích cho xã hội” - lời động viên của mẹ khi trao cho Trang chiếc lá sống đời để gieo nên một mầm xanh cuộc sống.

Như Trang tâm sự với tôi về việc “Hiến tặng mô, tạng là hiến tặng cuộc sống”, về câu chuyện bé Hải An (7 tuổi) trước khi qua đời vì bệnh ung thư đã đồng ý hiến giác mạc, tặng lại ánh sáng cho người khác đã làm thổn thức hàng triệu trái tim về tấm lòng nhân hậu của hai mẹ con bé Hải An. Hải An đã không còn nữa, nhưng con đã để lại thông điệp vô giá về tình yêu thương con người.

Việc hiến tặng mô, tạng cho những người bị suy tạng là một món quà vô giá. Bởi đây không chỉ là một nghĩa cử cao đẹp mà còn giúp nối dài sự sống cho những người bệnh tưởng chừng như đã tắt hết hy vọng với cuộc đời.

Trao tặng cho người khác món quà quý giá của sự sống đã bắt đầu “đâm chồi nảy lộc”. Và sự lan tỏa đó sẽ giúp có thêm nhiều đôi mắt sáng, thêm nhiều trái tim tiếp tục đập những nhịp yêu thương… để sự sống được tái sinh từ cái chết.

Khi trao chiếc thẻ mang ký hiệu VN0015545 - Thẻ ghi nhận Hiến tặng mô, tạng - Trang nói với tôi rằng: “Ươm mầm sức sống trên cơ thể khác, ai cũng có thể làm được điều tử tế ngay cả khi bản thân ra đi. Tôi luôn mang tấm thẻ trong người, để truyền đi thông điệp cho tất cả mọi người “Cho đi là còn mãi”.

Theo thống kê của Trung tâm Điều phối ghép tạng quốc gia, hiện nay cả nước có hơn 86.000 người đã đăng ký hiến mô tạng sau khi chết (chiếm 0,086%), tăng hơn 70 nghìn người thời điểm tôi làm thẻ năm 2020”.

Lan tỏa phong trào ý nghĩa

Hiện nay, tỷ lệ đăng ký hiến mô tạng sau khi chết tại Việt Nam rất thấp so với các nước trong khu vực và trên thế giới. Nước ta triển khai ghép tạng muộn hơn các nước trong khu vực Đông Nam Á 20 năm.

Riêng trong hai năm 2022 và 2023, mỗi năm đã ghép hơn 1.000 ca và trở thành nước có số lượng ghép tạng/năm cao nhất trong khu vực Đông Nam Á.

Tuy nhiên, số lượng ca ghép tạng vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu ghép tạng của người bệnh. Tỷ lệ người chết não hiến mô tạng năm 2023 tăng 15% so với năm 2022. Trong 4 tháng đầu năm 2024, số người chết não hiến mô tạng tăng gấp đôi so với năm 2023.

Anh Lê Minh Hữu - Chủ nhiệm CLB Máu nóng Từ Tâm Nhiên cho biết, gần 10 năm nay, anh đã kêu gọi thành viên trong CLB đăng ký hiến tạng. Bằng trách nhiệm với cộng đồng, đến nay anh đã truyền tải thông điệp và làm thẻ đăng ký hiến mô, tạng cho khoảng 700 trường hợp ở các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên, riêng Quảng Nam khoảng 50 người.

“Trong mỗi lần đi hiến máu cứu người hoặc trong hội nhóm, câu lạc bộ, tôi luôn truyền đi thông điệp “Cho đi là còn mãi”. Khi một sinh mệnh từ giã cõi đời thì ở một nơi khác, nhiều cuộc đời khác đã được cứu sống nhờ vào những mảnh ghép sinh mệnh người đó để lại” - anh Hữu nói.

Ông Phan Công Ry - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh chia sẻ: Chương trình hiến máu tình nguyện luôn gắn với truyền thông hiến tặng mô tạng nhân đạo…

Trong 5 tháng đầu năm 2024, có 16 người đăng ký hiến tạng, hiến mô, nhưng con số thực tế cao hơn nữa, bởi hiện nay mỗi cá nhân tự đăng ký online làm thẻ dễ dàng hơn. Hưởng ứng chiến dịch “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, Hội Chữ thập đỏ các cấp phối hợp với ngành y tế tăng cường tuyên truyền, vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người…

Qua đó, chuyển tải sâu rộng hơn ý nghĩa nhân đạo, nhân văn cao cả của việc hiến tặng mô, tạng cứu người như một nghĩa cử cao đẹp, một biểu tượng của lòng nhân ái vì con người trong cộng đồng.