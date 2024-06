Kinh tế Chờ động lực mới từ việc thí điểm khu thương mại tự do (QNO) - Ngày 20/6, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chi nhánh miền Trung - Tây Nguyên (VCCI miền Trung – Tây Nguyên) phối hợp Cục Phổ biến giáo dục pháp luật – Bộ Tư pháp và Công ty CTS Việt Nam tổ chức hội thảo “Khu thương mại tự do - động lực cho tăng trưởng khu vực miền Trung”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Q.T

Tại hội thảo, ông Nguyễn Tiến Quang – Giám đốc VCCI miền Trung – Tây Nguyên thông tin, ngày 21/5 vừa qua Chính phủ đã có tờ trình Quốc hội về dự thảo nghị quyết của Quốc hội về chính quyền đô thị và thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển TP.Đà Nẵng. Việc Quốc hội xem xét thông qua nghị quyết này được kỳ vọng sẽ tạo động lực mới, không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội của TP.Đà Nẵng trong giai đoạn tới.

Về các chính sách đặc thù theo dự thảo nghị quyết, Giám đốc VCCI miền Trung – Tây Nguyên cho hay tổng cộng có 21 chính sách, thì có đến 16 chính sách đã được Quốc hội cho phép thực hiện ở các tỉnh thành khác hoặc có sự điều chỉnh để phù hợp với điều kiện TP.Đà Nẵng. Đặc biệt, có 5 chính sách hoàn toàn mới, trong đó đáng chú ý hơn cả là thí điểm thành lập khu thương mại tự do TP.Đà Nẵng.

Ảnh: Q.T

Các nhà hoạch định chính sách và các chuyên gia, nhà khoa học đã nhìn nhận Đà Nẵng hội đủ những điều kiện tối ưu, lợi thế so sánh lớn để hình thành khu thương mại tự do và được kỳ vọng là cú hích cho phát triển kinh tế của thành phố và cả khu vực miền Trung trong thời gian tới. Đặc biệt, khu thương mại tự do không mới với thế giới nhưng rất mới với Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng.

Theo lãnh đạo Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), lý do Đà Nẵng được lựa chọn là nơi đầu tiên thí điểm thành lập khu thương mại tự do tại Việt Nam xuất phát từ việc Đà Nẵng sở hữu những thuận lợi về điều kiện tự nhiên, cơ sở hạ tầng lẫn yếu tố con người như cảng Liên Chiểu – một trong những cảng biển lớn nhất cả nước, ga Kim Liên – thuộc tuyến đường sắt cao tốc Bắc – Nam, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng – nằm ngay trung tâm thành phố. Con người Đà Nẵng sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám vươn lên và nhiều thuận lợi khác.

Theo ý kiến các chuyên gia, tại ASEAN, một số quốc gia có đường bờ biển dài và hệ thống cảng biển phát triển cũng đã xây dựng thành công các khu thương mại tự do như Malaysia và Singapore. Cùng với đó, sự thành công của khu thương mại tự do đòi hỏi xây dựng đồng bộ một loạt các chính sách hỗ trợ cùng quy định pháp luật đi kèm.

Hội thảo cũng ghi nhận nhiều ý kiến đề xuất có giá trị với cơ quan thẩm quyền tham khảo trong việc thành lập khu thương mại tự do Đà Nẵng.