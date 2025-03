Thế giới Chợ hoa lớn nhất châu Á vào dịp Quốc tế Phụ nữ (QNO) - Mỗi dịp Quốc tế phụ nữ 8/3, hương hoa và sắc màu rực rỡ càng tràn ngập Dounan - chợ giao dịch hoa tươi lớn nhất châu Á và lớn thứ hai thế giới tại thành phố Côn Minh (Trung Quốc).

Chợ hoa Dounan càng tấp nập khách hàng dịp Quốc tế phụ nữ. Ảnh: Edu.hk

Những ngày trước khi diễn ra sự kiện, chợ hoa Dounan càng tấp nập người mua kể cả du khách đến chiêm ngưỡng rừng hoa rực rỡ.

Nhiều người đấu giá theo dõi màn hình tại một trung tâm đấu giá của chợ, chuẩn bị nhấn nút mua bất cứ lúc nào. Sau khi hoàn tất bước đó, những bông hoa được đấu giá sẽ bắt đầu hành trình đi khắp nơi.

Khi ngày Quốc tế phụ nữ đến gần, các nhân viên tại Trung tâm giao dịch đấu giá hoa quốc tế Côn Minh của chợ Dounan nỗ lực để đảm bảo rằng hoa được giao đến tay người tiêu dùng trong và ngoài thị trường Trung Quốc với tình trạng tốt nhất.

Ông Zhu Qi - Trưởng phòng kế hoạch tại trung tâm cho biết nguồn cung hoa cho dịp Quốc tế phụ nữ năm nay tăng đáng kể so với năm ngoái. Từ ngày 1 - 5/3, nguồn cung trung bình hằng ngày là 5,86 triệu cành - tăng 34% so với tuần trước đó và 15% so với năm ngoái.

"Kể từ tháng 3, chỉ số giá hoa tươi cắt cành tiếp tục tăng với doanh số bán nhiều loại hoa khác nhau cho thấy sự tăng trưởng ổn định" - ông Zhu cho biết.

Ông Zhu lưu ý rằng sự đa dạng của các giống hoa phổ biến cho ngày Quốc tế phụ nữ đang mở rộng, cung cấp người tiêu dùng nhiều lựa chọn hơn. "Về màu sắc, các sắc thái nhẹ như tím, hồng và trắng đặc biệt được ưa chuộng trong khi các loại hoa ít phổ biến hơn như hoa đậu cũng được giới trẻ tìm mua" - ông Zhu nói.

Talha Elahi - một thực tập sinh người Pakistan tại Công ty công nghệ Kunming Huaeb bận rộn gửi thông tin sản phẩm và hậu cần cho khách hàng ở nhiều quốc gia khác nhau trên nền tảng thương mại điện tử của công ty - kết nối những người trồng hoa và thương nhân.

Wang Dong - người làm việc cho Kunming Huaeb chứng kiến ​​sự gia tăng đột biến về đơn hàng trước ngày Quốc tế phụ nữ - tăng 50% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cô Zhou - một khách hàng đến từ tỉnh Chiết Giang đeo vòng hoa dệt thủ công mua tại chợ để chụp ảnh. "Tôi đến chợ để mua hoa cho bản thân và mang một chút lãng mạn của Côn Minh trở về nhà" - cô Zhou nói.



Một cô gái trẻ ghi lại khoảnh khắc kỷ niệm tại chợ hoa Dounan. Ảnh: Chinadaily

Thống kê cho thấy khối lượng giao dịch hoa của chợ hoa Dounan tăng 5% lên gần 14,18 tỷ cành vào năm ngoái với giá trị giao dịch đạt 11,57 tỷ nhân dân tệ (khoảng 1,61 tỷ USD) vào năm 2024.

Với khoảng 1,5 triệu héc ta dành riêng cho việc trồng hoa và hơn 5 triệu người tham gia vào ngành, Trung Quốc trở thành nhà sản xuất hoa hàng đầu thế giới. Theo ông Zhu, hoa giờ đây trở thành một phần của cuộc sống hằng ngày.