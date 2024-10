Du lịch Chọn thị trường khách du lịch chủ lực Tập trung thị trường khách gần, đa dạng dòng khách quốc tế là hướng đi phù hợp hiện nay của du lịch Quảng Nam nhằm duy trì tăng trưởng và thích ứng trước những biến động, bất ổn ngày càng gia tăng trên thế giới.





Khách Úc đến Hội An tăng mạnh mẽ trong những tháng đầu năm 2024. Ảnh: V.L

Tập trung thị trường trọng điểm

Công ty TNHH MTV Nhà hàng Cồn Nhàn xứ (xã Cẩm Thanh, TP.Hội An) vừa kết nối được 2 đối tác tại TP.Melbourne (Úc) nhân sự kiện giới thiệu du lịch Quảng Nam tại Úc diễn ra tháng trước.

Mặc dù mới ở bước ký kết biên bản ghi nhớ nhưng đây lại là khởi đầu cho quá trình hợp tác lâu dài của thị trường khách Úc đối với điểm đến Hội An cũng như Quảng Nam.

“Chúng tôi giới thiệu đến đối tác một số sản phẩm trải nghiệm địa phương kết hợp ẩm thực như tham gia các hoạt động đạp xe qua làng rau Trà Quế, cưỡi trâu tại cánh đồng Cẩm Thanh, chèo thúng trong rừng dừa Bảy Mẫu và nghỉ ngơi massage chân, học nấu ăn tại nhà hàng” – đại diện công ty Cồn Nhàn liệt kê các dịch vụ sản phẩm.

Những năm gần đây, khách Úc luôn lọt vào tốp 3 thị trường khách quốc tế chủ lực của du lịch Quảng Nam. Gần nhất, năm 2023, Quảng Nam đón 104 nghìn lượt khách Úc tham quan lưu trú, riêng 9 tháng của năm 2024 hơn 110 nghìn lượt khách Úc đã chọn Quảng Nam làm điểm đến du lịch (vượt cả năm 2023).

Thị trường khách Đông Bắc Á vẫn chiếm vị trí chủ đạo trong tổng cơ cấu khách đến Quảng Nam. Ảnh: V.L

Ông Nguyễn Trọng Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH Du lịch Hội An DMC nhìn nhận, so với các thị trường khách châu Âu, Bắc Mỹ thì tỷ lệ tăng trưởng của khách Úc khá nhanh và bền vững.

“Khách Úc quan tâm nhiều đến du lịch văn hóa, golf, sinh thái, du lịch xanh. Trong khi Quảng Nam có những lợi thế như sở hữu 2 di sản văn hóa thế giới, các sân golf tiêu chuẩn quốc tế, ẩm thực đa dạng... nên thuận lợi để thu hút thị trường khách này” – ông Tuấn phân tích.

Bên cạnh sự tăng trưởng mạnh mẽ dòng khách Úc, từ đầu năm đến nay dòng khách Đài Loan cũng được xem là đột phá ngoạn mục của thị trường khách châu Á khi liên tục tăng trưởng qua từng tháng.

Với những tương đồng về văn hóa, khách Đài Loan dễ thích ứng với các sản phẩm, dịch vụ du lịch Quảng Nam. Hiện Quảng Nam đón gần 218 nghìn lượt khách Đài Loan trong 9 tháng của năm 2024 (đứng vị trí thứ 2 và chiếm gần 15% trong tỷ trọng khách quốc tế đến Quảng Nam).

Đa dạng thị trường khách

Qua 9 tháng năm 2024, Quảng Nam đón khoảng 6,475 triệu lượt khách tham quan, lưu trú (tăng 6% so với cùng kỳ), trong đó khách quốc tế ước đạt 4,245 triệu lượt (tăng 8% so với cùng kỳ năm 2023), khách nội địa ước đạt 2,23 triệu lượt, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2023. Dễ dàng nhận thấy sự gia tăng khách của một số thị trường chủ lực như Hàn Quốc, Úc, Đài Loan… góp phần quan trọng kéo tổng lượng khách quốc tế tham quan lưu trú Quảng Nam tăng cao.

Việc chọn thị trường trọng điểm trong quảng bá xúc tiến sẽ giúp du lịch Quảng Nam giữ vững đà tăng trưởng khách. Ảnh: V.L

Ông Phan Văn Tú – Giám đốc Trung tâm Thông tin và xúc tiến du lịch Quảng Nam (Sở VH-TT&DL) chia sẻ, mặc dù Quảng Nam vẫn xác định Âu – Mỹ là thị trường truyền thống, nhưng trước tình hình kinh tế suy thoái, bất ổn tại một số nước châu Âu và Trung Đông như hiện nay cũng như nguồn lực xúc tiến thị trường châu Âu khá tốn kém… nên việc đa dạng thị trường khách, tập trung vào dòng khách gần (Đông Bắc Á, Đông Nam Á và Ấn Độ) cùng các thị trường mới nổi khác sẽ giúp du lịch Quảng Nam tăng trưởng ổn định.

“Tất nhiên, việc xây dựng chương trình quảng bá căn cứ vào nhiều yếu tố như Nghị quyết của Tỉnh ủy, Kế hoạch của UBND tỉnh, kế hoạch của nhóm liên kết 5 địa phương miền Trung (Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình), kể cả dựa theo tình hình thực tế và định hướng kế hoạch xúc tiến du lịch của Tổng cục Du lịch Việt Nam… nhằm hướng đến mục tiêu quảng bá hình ảnh điểm đến Quảng Nam hiệu quả nhất” – ông Tú nói.

Báo cáo số liệu khách 9 tháng năm 2024 của Sở VH-TT&DL cho thấy, 5 nước truyền thống châu Âu có lượng khách đến Quảng Nam cao nhất cũng chỉ đạt hơn 306.470 lượt. Với Bắc Mỹ khoảng 92 nghìn khách (Mỹ: 68.424 lượt; Canada: 23.239 lượt) thì con số càng khiêm tốn hơn. Qua đó chứng tỏ, những thị trường được xem là truyền thống chiếm tỷ lệ không đáng kể trong tổng cơ cấu khách quốc tế đến Quảng Nam.

Điều này cũng dễ hiểu do khoảng cách không gian xa và bị ảnh hưởng tác động về suy thoái kinh tế và chiến sự khiến chi phí tăng cao (đường bay vòng) dẫn đến khả năng du lịch đến các nước châu Á, Việt Nam hạn chế. Tuy vậy không có nghĩa là thị trường khách truyền thống Âu Mỹ ít quan trọng, bù lại khả năng lưu trú của dòng khách này đa số dài ngày, chi tiêu cao.

Ông Phan Văn Tú cho biết, năm 2025 bên cạnh tập trung chủ yếu vào các thị trường gần trọng điểm (Đông Bắc Á và ASEAN), Quảng Nam cũng kết hợp với các địa phương liên kết miền Trung hướng đến thị trường châu Âu (tham dự hội chợ du lịch ITB Đức) nhằm thúc đẩy phục hồi thị trường khách truyền thống, đặc biệt trước nguy cơ dòng khách Hàn Quốc đang có xu hướng dịch chuyển đi nơi khác.