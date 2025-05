Chính trị Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập và tự do (QNO) - Ngày 19/5, cả nước lại rực rỡ hướng về sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ vĩ đại với khát vọng cháy bỏng về độc lập và tự do. Khát vọng ấy không chỉ dẫn dắt dân tộc thoát khỏi ách đô hộ mà còn lan tỏa mạnh mẽ, trở thành ngọn lửa soi sáng hành trình xây dựng đất nước hôm nay.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn Độc lập năm 1945, khơi nguồn khát vọng tự do cho dân tộc. Ảnh tư liệu

Với Người, độc lập phải gắn liền với tự do, hạnh phúc của nhân dân - một tư tưởng vượt thời đại. Tại Quảng Nam - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, tinh thần Hồ Chí Minh được nhiều thế hệ tiếp nối, từ những nỗ lực phát triển quê hương đến việc gìn giữ bản sắc dân tộc...

Hành trình khát vọng độc lập, tự do

Khát vọng độc lập, tự do là ngọn lửa cháy bỏng trong trái tim Chủ tịch Hồ Chí Minh từ những ngày còn trẻ. Năm 1911, với cái tên Nguyễn Tất Thành, Người rời bến Nhà Rồng, bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước.

Qua hơn 30 năm bôn ba khắp thế giới, từ Pháp, Nga, đến Trung Quốc… Người không ngừng học hỏi, tìm kiếm con đường giải phóng dân tộc. Khác với nhiều nhà yêu nước thời bấy giờ, Người nhận ra rằng độc lập phải đi đôi với tự do, hạnh phúc của nhân dân, chứ không chỉ là thay đổi chính quyền. Chính tầm nhìn ấy đã định hình con đường cách mạng Việt Nam.

Bến Nhà Rồng - nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh bắt đầu hành trình tìm đường cứu nước năm 1911. Ảnh tư liệu

Dù đối mặt với muôn vàn khó khăn, từ những ngày sống thiếu thốn nơi đất khách đến thời gian bị giam cầm ở Trung Quốc, Người vẫn giữ vững ý chí. Những vần thơ trong “Nhật ký trong tù” như “Thân thể ở trong lao/ Tinh thần ở ngoài lao” là minh chứng sống động cho tinh thần bất khuất.

Năm 1930, Người thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, đặt nền móng cho cách mạng giải phóng. Đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám 1945, khi Người đọc Tuyên ngôn Độc lập tại Quảng trường Ba Đình, khẳng định quyền tự do của dân tộc Việt Nam trước toàn thế giới.

Câu nói “Nước Việt Nam có quyền hưởng tự do và độc lập, và sự thật đã thành một nước tự do độc lập. Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy” đã trở thành kim chỉ nam, không chỉ trong kháng chiến mà cả trong công cuộc xây dựng đất nước.

Quảng Nam - Miền đất thấm đẫm tinh thần Hồ Chí Minh

Quảng Nam, vùng đất “chưa mưa đà thấm”, từ lâu đã là cái nôi của tinh thần yêu nước. Trong những năm tháng đất nước chìm trong ách đô hộ, Quảng Nam góp phần quan trọng vào các phong trào cách mạng, từ Duy Tân, Đông Du đến các cuộc khởi nghĩa chống Pháp. Khi tư tưởng Hồ Chí Minh lan tỏa, người dân Quảng Nam nhanh chóng hưởng ứng, trở thành lực lượng nòng cốt trong các phong trào đấu tranh giành độc lập.

Những địa danh như Tam Kỳ, Điện Bàn, Quế Sơn… hay các căn cứ cách mạng ở miền núi Quảng Nam đã ghi dấu biết bao chiến công. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, Quảng Nam là chiến trường ác liệt, nơi người dân không ngại hy sinh để bảo vệ lý tưởng độc lập, tự do mà Người truyền dạy. Khu di tích Địa đạo Kỳ Anh hay các làng kháng chiến ở Quảng Nam vẫn còn lưu giữ hơi thở của những ngày tháng hào hùng ấy.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Người, người dân Quảng Nam đã đoàn kết, sáng tạo, từ việc xây dựng hậu phương vững chắc đến trực tiếp tham gia chiến đấu, góp phần vào thắng lợi chung của dân tộc.

Địa đạo Kỳ Anh (Tam Kỳ). Ảnh tư liệu

Bài học cho hôm nay

Khát vọng độc lập, tự do của Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là di sản lịch sử mà còn là bài học sống động trong bối cảnh hiện đại. Ngày nay, khi đất nước đã hòa bình, tinh thần ấy nhắc nhở chúng ta về trách nhiệm bảo vệ chủ quyền, từ vùng biển đảo quê hương đến không gian văn hóa, kinh tế.

Tại Quảng Nam, khát vọng của Người được thể hiện qua những nỗ lực phát triển bền vững, như mô hình du lịch sinh thái ở Cù Lao Chàm, các dự án nông nghiệp sạch ở Hội An, hay phong trào khởi nghiệp sáng tạo ở Tam Kỳ.

Thế hệ trẻ Quảng Nam, với sức trẻ và nhiệt huyết, đang tiếp nối tinh thần Hồ Chí Minh. Những chương trình khuyến học, hoạt động bảo vệ môi trường, hay các dự án quảng bá văn hóa Hội An ra thế giới là minh chứng cho tinh thần tự lực, tự cường.

Chẳng hạn, các bạn trẻ ở Hội An đã sáng tạo những sản phẩm du lịch xanh, vừa bảo tồn di sản, vừa lan tỏa tinh thần hòa bình, thân thiện - đúng với tư tưởng nhân văn của Người. Tinh thần đoàn kết, một giá trị cốt lõi trong tư tưởng Hồ Chí Minh, cũng được người dân Quảng Nam phát huy qua các hoạt động cộng đồng, như hỗ trợ người dân vùng cao hay xây dựng nhà tình nghĩa.

Hơn thế, khát vọng của Người nhắc nhở mỗi cá nhân về trách nhiệm rèn luyện bản thân. Học tập suốt đời, sống giản dị, và cống hiến cho xã hội là những giá trị mà thế hệ hôm nay cần tiếp tục nuôi dưỡng. Từ Quảng Nam đến mọi miền đất nước, tinh thần độc lập, tự do của Người vẫn là nguồn cảm hứng bất tận, thôi thúc chúng ta cùng chung tay vì một Việt Nam giàu mạnh, tiến bước vào kỷ nguyên phát triển, vươn mình của dân tộc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh với khát vọng độc lập và tự do đã để lại di sản vô giá cho dân tộc. Ngọn lửa ấy không chỉ thắp sáng những trang sử hào hùng mà còn soi đường cho hôm nay.