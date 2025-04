Quốc phòng - An ninh Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng làm Trưởng ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh (QNO) - Ngày 17/4, UBND tỉnh ban hành Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh Quảng Nam.

Ban Chỉ đạo do Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng làm Trưởng ban. Phó Trưởng ban gồm Giám đốc Công an tỉnh (Thường trực), Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự và Bộ đội Biên phòng tỉnh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách phòng cháy, chữa cháy.

Thành viên bao gồm đại diện các cơ quan như Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các sở, ngành, UBND huyện, thị xã, thành phố, đại diện Viễn thông Quảng Nam, Công ty Điện lực Quảng Nam, Công ty CP Cấp thoát nước Quảng Nam. Tổ giúp việc gồm các phòng ban Công an tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ; tổ chức kiểm tra, hưởng ứng “Ngày toàn dân phòng cháy, chữa cháy” (4/10); xây dựng kế hoạch, giải pháp, đề xuất đầu tư trang thiết bị; phối hợp, đánh giá hoạt động giữa các đơn vị; củng cố lực lượng cơ sở, dân phòng, chuyên ngành theo phương châm “4 tại chỗ”; khen thưởng thành tích xuất sắc; báo cáo định kỳ và đột xuất.

Công an tỉnh là cơ quan Thường trực, sử dụng bộ máy, phương tiện phục vụ Ban Chỉ đạo. Kinh phí từ ngân sách tỉnh chi cho trang thiết bị, họp, tuyên truyền, tập huấn, nâng cao ý thức cộng đồng...