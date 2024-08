Chính trị Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam - Lê Văn Dũng: “Đẩy mạnh phong trào thi đua toàn diện, phát huy sức mạnh con người Quảng Nam” (QNO) - Đó là một trong các nội dung được Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng nhấn mạnh tại chương trình phát động phong trào thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025), diễn ra vào hôm qua 30/8.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng phát động phong trào thi đua. Ảnh: A.N

Chương trình với sự góp mặt của Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lương Nguyễn Minh Triết; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lê Trí Thanh; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND tỉnh, UBND tỉnh và đông đảo các điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước toàn tỉnh.

Với chủ đề “Đoàn kết, kỷ cương, vượt khó, đổi mới, sáng tạo thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị năm 2024 - 2025, xây dựng quê hương Quảng Nam ngày càng phát triển giàu đẹp và văn minh”, phong trào thi đua nhằm lập thành tích chào mừng kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 - 24/3/2025); 95 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 - 28/3/2025) và chào mừng Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Đổi mới tư duy

Để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trên, đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu thiện các biện pháp thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước đồng bộ, toàn diện, rộng khắp trong tầng lớp nhân dân, cũng như các cấp, các ngành. Đồng thời đổi mới tư duy trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả.

Đông đảo đại biểu tham dự chương trình phát động thi đua. Ảnh: A.N

Trên cơ sở tập trung rà soát, xây dựng, hoàn thiện hệ thống các quy định và cơ chế, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng đề nghị tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt hiện nay, nhất là trong cải cách hành chính, đầu tư hạ tầng, giải phóng mặt bằng, giải ngân vốn đầu tư, chất lượng nguồn nhân lực... với quan điểm “mọi khó khăn, vướng mắc đều phải có hướng tháo gỡ và phải được tháo gỡ kịp thời” theo phương châm “7 dám” của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Khắc phục triệt để những tồn tại, hạn chế, triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021 - 2030 và tầm nhìn đến 2050. Thi đua thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế nhanh, bền vững; đẩy mạnh phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn,… tạo động lực phát triển mới.

Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp; phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ, chú trọng phát triển hệ thống dịch vụ phục vụ phát triển công nghiệp.

“ Với truyền thống đoàn kết, sáng tạo, tinh thần quyết tâm cao thay mặt lãnh đạo tỉnh và Hội đồng thi đua - khen thưởng tỉnh, tôi kêu gọi các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân toàn tỉnh hưởng ứng phong trào thi đua và triển khai xây dựng kế hoạch, tiêu chí thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của từng cơ quan, địa phương, đơn vị.

Phát động sâu rộng các phong trào thi đua trên các lĩnh vực phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị đến đông đảo cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, đội ngũ doanh nhân, người lao động và nhân dân các dân tộc trong tỉnh nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, góp phần xây dựng Quảng Nam ngày càng giàu đẹp, văn minh, nhân dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng

“Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, hiệu quả, ứng dụng công nghệ cao; hình thành trung tâm công nghiệp dược liệu với cây sâm Ngọc Linh là cây chủ lực. Tiếp tục thi đua xây dựng nông thôn mới, phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa gắn với chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm phát triển các sản phẩm OCOP, đẩy mạnh xuất khẩu” - đồng chí Lê Văn Dũng yêu cầu.

Ngoài ra, thi đua thực hiện cải thiện môi trường đầu tư và hỗ trợ doanh nghiệp, nâng cao chất lượng thu hút đầu tư; đẩy mạnh thu ngân sách Nhà nước; huy động và sử dụng hiệu quả nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là sân bay Chu Lai và hệ thống cảng biển; xây dựng đô thị đồng bộ, hiện đại.

Đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Quan tâm quản lý, bảo vệ, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả và bền vững tài nguyên, nhất là tài nguyên đất đai, khoáng sản.

Thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, đồng chí Lê Văn Dũng trao Cờ của Chính phủ cho Trường THCS Trần Cao Vân (Duy Xuyên) - đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua, năm học 2022 - 2023. Ảnh: A.N

Thi đua toàn diện

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng, đẩy mạnh phong trào thi đua toàn diện trên lĩnh vực văn hóa - xã hội gắn với nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, chấm dứt tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế; đồng thời chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nâng cao chất lượng dân số. Trên cơ sở chủ động phòng chống dịch bệnh nhằm phát hiện sớm, kịp thời khống chế, đặc biệt là các dịch bệnh nguy hiểm.

Thực hiện đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, nhất là chất lượng giáo dục ở miền núi; chăm lo chất lượng nguồn nhân lực, cũng như đẩy mạnh ứng dụng và phát triển khoa học công nghệ, thúc đẩy phong trào thi đua khởi nghiệp sáng tạo. “Phát huy mạnh mẽ giá trị văn hóa, sức mạnh con người Quảng Nam; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân, phát triển thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao” - đồng chí Lê Văn Dũng đề nghị.

Ngoài ra, thực hiện có hiệu quả các chương trình, kế hoạch giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức thực hiện tốt các chính sách xã hội, chính sách đối với người có công. Hoàn thành xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ chính sách trong năm 2025...

Các cá nhân đạt danh hiệu thi đua năm 2023 được trao thưởng tại chương trình phát động. Ảnh: A.N

Người đứng đầu UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu đẩy mạnh thi đua thực hiện tốt công tác quốc phòng - an ninh và đối ngoại. Tập trung xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh; chủ động nắm chắc tình hình, không để bị động bất ngờ; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, chú trọng thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy; hoàn thành xây dựng trụ sở công an xã trong năm 2025.

Trên cơ sở triển khai thực hiện tốt các chương trình hợp tác quốc tế, tiếp tục thực hiện tốt các chương trình hợp tác với tỉnh Sê Kông và các địa phương khác của Lào. Đặc biệt, tăng cường công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thi đua xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện. Tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; hoàn thành công tác sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và phát triển đô thị trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường chuyển đổi số và thực hiện hiệu quả, thực chất việc xây dựng “chính quyền thân thiện”. Ngoài ra, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan trong hệ thống chính trị; củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của tỉnh và của mỗi cơ quan, địa phương, đơn vị...

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Dũng trao chứng nhận Chiến sĩ thi đua toàn quốc cho Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Tuấn. Ảnh: A.N

“Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả phong trào thi đua do Chính phủ và các bộ, ban ngành Trung ương phát động; phấn đấu thực hiện thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Nâng cao hơn nữa hình ảnh, vị thế Quảng Nam, góp phần hoàn thành mục tiêu xây dựng Quảng Nam thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030” - đồng chí Lê Văn Dũng nhấn mạnh.