Xã hội Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu khẩn trương ứng phó mưa lớn và áp thấp nhiệt đới (QNO) - UBND tỉnh vừa ban hành công điện về ứng phó với mưa lớn, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão và đi vào Biển Đông.

Theo bản tin của Đài Khí tượng thủy văn Quảng Nam, trong 24 giờ qua các địa phương Quảng Nam có mưa to đến mưa rất to. Tổng lượng mưa từ 1 giờ ngày 21/10 đến 1 giờ ngày 22/10/2024 phổ biến 60 - 180mm; có nơi trên 200mm như Đại Hồng (Đại Lộc) 202mm, TP.Tam Kỳ 227mm, thị trấn Tiên Kỳ (huyện Tiên Phước) 229mm, Tam Trà (huyện Núi Thành) 244mm… Dự báo trong 24 giờ tới các địa phương trong tỉnh có mưa vừa, mưa to đến mưa rất to.

Đồng thời, hiện nay áp thấp nhiệt đới đang hoạt động trên khu vực phía Đông Philippines, dự báo mạnh lên thành bão trong 24 giờ tới, dự báo ngày 25/10/2024 có khả năng di chuyển vào Biển Đông. Từ chiều và đêm 24/10/2024, vùng biển phía Đông của khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh dần lên cấp 8, vùng gần tâm bão mạnh cấp 9 - 10, giật cấp 12.

Chủ tịch UBND tỉnh - Trưởng ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung triển khai công tác ứng phó với mưa lớn và thời tiết nguy hiểm trên biển; theo dõi thông tin, vận hành, điều tiết các hồ chứa.

Theo dõi sát thông tin dự báo, diễn biến tình hình mưa lớn, áp thấp nhiệt đới, nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, kịp thời chỉ đạo, triển khai công tác ứng phó theo phương châm “4 tại chỗ” theo nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, không để bị động, bất ngờ nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thấp nhất thiệt hại về tài sản cho người dân.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Sở NN&PTNT, UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ tình hình thực tế và khả năng ảnh hưởng của mưa lớn, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão để chủ động thông tin kịp thời, chỉ đạo, hướng dẫn người dân ứng phó; sẵn sàng lực lượng, phương tiện để triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống…