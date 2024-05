Giáo dục - Việc làm Chung kết quý I “Học trò xứ Quảng” diễn ra sáng 1/6 (QNO) - Sáng nay 20/5, Ban tổ chức cuộc thi “Học trò xứ Quảng” lần thứ VII - năm 2024 (gồm Đài Phát thanh - truyền hình Quảng Nam và Sở GD-ĐT) cho biết, cuộc thi chung kết quý I “Học trò xứ Quảng” sẽ diễn ra sáng 1/6.

Học trò xứ Quảng thể hiện năng khiếu ca hát. Ảnh: LAN NHI

Khởi động vào sáng 12/5, đến nay cuộc thi “Học trò xứ Quảng” đã hoàn thành các cuộc thi tháng 1, tháng 2 và tháng 3 của quý I năm 2024.

Qua 3 cuộc thi tháng, 4/12 thí sinh xuất sắc ghi tên vào cuộc thi chung kết quý I gồm: Trần Hữu Phúc (lớp 11/1, Trường THPT Nguyễn Thái Bình, Thăng Bình), nhất tháng 1; Nguyễn Trần Thanh Thiện (lớp 11/5, Trường THPT Trần Cao Vân, TP.Tam Kỳ), nhất tháng 2; Lương Quỳnh Duyên (lớp 11/1, Trường THPT Thái Phiên, Thăng Bình), nhất tháng 3 và Lê Lê Bình An (lớp 11/3, Trường THPT Nguyễn Trãi, TP.Hội An), về nhì có số điểm cao nhất.

Thí sinh Trần Hữu Phúc giành quán quân cuộc thi tháng 1 của quý I. Ảnh: LAN NHI

Là lớp phó năng nổ, nhiệt tình, nhóm trưởng câu lạc bộ ghi-ta, đam mê ca hát nên thí sinh Trần Hữu Phúc dễ dàng vượt qua những câu hỏi liên quan đến âm nhạc, kiến thức về lịch sử, văn hóa xứ Quảng. Nhưng phải cần đến “ngôi sao may mắn” ở phần thi cuối Xứng danh đất học, Hữu Phúc mới giành quán quân cuộc thi tháng 1 với 210 điểm.

Thí sinh Thanh Thiện (290 điểm) cùng với Bình An (215 điểm) vào cuộc thi quý I. Ảnh: LAN NHI

Thí sinh Nguyễn Trần Thanh Thiện có sở thích đọc truyện, chơi thể thao, môn học yêu thích nhất Tiếng Anh. Trong cuộc thi tháng 2, Thanh Thiện rất tự tin để vượt qua 4 phần thi (Lai kinh ứng thí, Vượt Hải Vân quan, Ngũ phụng tề phi, Xứng danh đất học) và về nhất với 290 điểm.

Cũng ở cuộc thi tháng 2, thí sinh Lê Lê Bình An mặc dù bám đuổi điểm số với Thanh Thiện nhưng Bình An không chọn “ngôi sao may mắn” ở câu hỏi cuối cùng, bảo toàn 210 điểm để ghi tên vào cuộc thi quý I.

Ban tổ chức trao giải cho các thí sinh cuộc thi tháng 3 của quý I. Ảnh: LAN NHI

Ở cuộc thi tháng 3, thí sinh Lương Quỳnh Duyên gần như không có sự cạnh tranh của 3 thí sinh nữ cùng thi, tự tin về đích với 280 điểm. Quỳnh Duyên đã thành công với phương châm sống “luôn theo đuổi sự hoàn hảo và mới mẻ trong cuộc sống”.

“Học trò xứ Quảng” lần thứ VII - năm 2024 tiếp tục nhận được sự cổ vũ nhiệt tình. Ảnh: LAN NHI

Cuộc thi chung kết quý I “Học trò xứ Quảng” hứa hẹn sẽ là cuộc tranh tài gay cấn, hấp dẫn để chọn ra quán quân ghi danh vào cuộc thi chung kết năm “Học trò xứ Quảng” 2024.

Mức thưởng nhất, nhì, ba cuộc thi chung kết quý lần lượt 7,5 triệu đồng, 5 triệu đồng và 3,5 triệu đồng.