Chương trình truyền hình “Giữ trọn lời thề”: Câu chuyện của những dòng sông

Được sự đồng ý của Bộ Công an và Đài Truyền hình Việt Nam, Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực miền Trung – Tây Nguyên phối hợp với Cục Công tác đảng và công tác chính trị (X03) Bộ Công an thực hiện chương trình “Giữ trọn lời thề” với tên gọi “Nối những dòng sông”.

Chương trình tập trung khắc họa lại những dấu mốc lịch sử và chiến công thầm lặng nhưng vô cùng đặc biệt, là khúc hát tri ân quá khứ oai hùng của lực lượng an ninh miền Nam đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Chương trình gồm ba phần: “Dòng sông hoài bão”, “Dòng sông hoa lửa”, và “Dòng sông ước vọng”, dự kiến được truyền hình trực tiếp lúc 20h10 ngày 27/7 trên VTV1, VTV8, VTV9, các hạ tầng số của VTV và một số đài địa phương.

Những câu chuyện mới

“Giữ trọn lời thề - Nối những dòng sông” là chương trình nghệ thuật đặc biệt gồm những ca khúc cách mạng, phản ánh tinh thần chiến đấu quật cường của quân và dân ta trong suốt chặng đường đấu tranh giành độc lập, đan xen với các phóng sự về lịch sử và quá trình hoạt động của lực lượng an ninh miền Nam gắn với từng giai đoạn chiến đấu của cả dân tộc.

Bên cạnh các thông tin chính luận, các tiết mục nghệ thuật gồm các ca khúc, hoạt cảnh… sinh động sẽ đưa người xem trở lại không khí những ngày đấu tranh cam go, căng thẳng nhưng đầy tự hào của lực lượng an ninh Việt Nam trong hai cuộc kháng chiến, tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của Bác Hồ dành cho Lực lượng an ninh miền Nam…

Là một chương trình được thực hiện thường niên, điều ê kíp sản xuất áp lực nhất khi làm “Giữ trọn lời thề - Nối những dòng sông” là làm sao để có thể mang đến những câu chuyện mới bằng một cách diễn đạt mới cho khán giả.

Đạo diễn Trương Vũ Quỳnh - Trưởng phòng Phim tài liệu của VTV8, chia sẻ: “Việc làm mới chương trình rõ ràng là một thử thách. Điều may mắn, vì là chương trình định kỳ, nên chúng tôi có thời gian cho việc chuẩn bị hơn.

Năm nay, chúng tôi đã triển khai các chuyến đi khảo sát ban đầu tại Tây Ninh vào tháng Hai để tìm hiểu địa điểm thực hiện, tìm kiếm thông tin để lên đề cương.

Từ tháng Ba đến nay, ê kíp đã có 4 – 5 chuyến đi như vậy, với nhiều thành phần như: chỉ đạo nội dung, tổ chức sản xuất, biên tập… Dự kiến, tới giữa tháng Bảy, chúng tôi vẫn sẽ có các chuyến đi như vậy trước khi chương trình bắt đầu”.

Nhà báo Nguyễn Lâm Thanh - Giám đốc VTV8, Tổng đạo diễn chương trình, cho biết: “Tinh thần của chương trình năm nay vẫn tiếp tục theo đuổi các giá trị căn bản hướng tới tri ân các thế hệ công an Việt Nam đã có nhiều đóng góp và hy sinh cho nền độc lập và sự phát triển của nước nhà.

Chương trình với chủ đề “Nối những dòng sông” được thực hiện tại khu di tích Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, tỉnh Tây Ninh, nơi gắn liền với sông Vàm Cỏ, dòng sông khá nổi tiếng trong âm nhạc.

“Nối những dòng sông” là cách diễn đạt hình tượng về sự kết nối của bao thế hệ lực lượng an ninh Việt Nam hội tụ về căn cứ Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam mang theo ký ức về những dòng sông quê hương khác nhau trên mọi miền đất nước.

Chúng tôi hy vọng, bằng cách tư duy này, chương trình sẽ kể được những câu chuyện cá nhân sinh động gắn liền với các biến cố lớn của dân tộc vào những năm tháng hào hùng cả nước đánh giặc…”.

Đồng hành với niềm tin tất thắng

Thông tin từ nhóm sản xuất chương trình, cho tới lúc này, ê kíp vẫn đang trong quá trình chọn lọc, tìm kiếm những câu chuyện ý nghĩa cho chương trình.

Làm sao từ những câu chuyện điển hình có thể khái quát được những vấn đề lớn hơn liên quan đến một giai đoạn rất đáng tự hào của lực lượng an ninh Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh thống nhất nước nhà.

“Nhiệm vụ chính của Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam trong giai đoạn này rất nặng nề, là nòng cốt trên mặt trận chính trị, quân sự; bảo vệ căn cứ, cơ quan đầu não kháng chiến; phối hợp với lực lượng vũ trang đánh địch trên các vùng chiến lược; và chuẩn bị cho cuộc tổng tiến công, nổi dậy giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Đấy là một giai đoạn ác liệt, nhiều thử thách, nhưng trong ký ức của những nhân chứng đã từng kinh qua gian khổ ấy vẫn toát lên niềm tin không gì lay chuyển về chiến thắng cuối cùng.

Ê kíp sản xuất luôn cố gắng để làm sao truyền tải được tinh thần đặc biệt ấy một cách tốt nhất thông qua chương trình nhiều ý nghĩa này…” - đạo diễn Trương Vũ Quỳnh chia sẻ.

Với tinh thần tưởng nhớ, tri ân sự hy sinh của các thế hệ an ninh Việt Nam vì một nước Việt Nam độc lập và thịnh vượng, chương trình “Giữ trọn lời thề” sẽ kết nối đến nhiều đối tượng khán giả, trong đó có những người trẻ.

Làm sao để những người trẻ hiểu được lịch sử, có thái độ đúng đắn với lịch sử cũng là một trong những nhiệm vụ mà những người sản xuất chương trình phải nghĩ tới. Một chương trình nghệ thuật tổng hợp, trong đó có yếu tố chính luận có lẽ là một lựa chọn phù hợp…

Theo tính toán nội dung, trong “Giữ trọn lời thề”, bên cạnh các phóng sự linh kiện nặng tính chính luận là sự kết nối các tiết mục, bài hát, hoạt cảnh sinh động, giàu giá trị nghệ thuật.

Chương trình do nhạc sĩ Lê Minh Sơn đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc. Điều đặc biệt là các nghệ sĩ, ban nhạc được yêu cầu chơi live và hát live. VTV8 mong muốn mang những cảm xúc chân thật nhất đến với người xem.