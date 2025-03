Bạn cần biết Chuyên gia: “Mua VinFast Green chạy dịch vụ, chủ xe hoàn tiền muaxe dễ dàng trong 2 năm” (PR) - Không chỉ có giá bán cực cạnh tranh, các dòng xe VinFast Green còn nhận được nhiều ưu đãi về chi phí sử dụng và dịch vụ lâu dài, giúp người mua chạy dịch vụ tự tin “hốt bạc” và sớm thu hồi vốn trong 2 năm.

Dàn xe điện chuyên chạy dịch “ăn đứt” phân khúc

Trong những ngày gần đây, cái tên VinFast Green đang “gây bão” trong cộng đồng kinh doanh dịch vụ chở khách bằng ô tô. Bốn mẫu thuộc dòng xe này gồm Minio Green, Herio Green, Nerio Green và Limo Green đã được công bố giá bán rất cạnh tranh trong phân khúc cùng ưu đãi khủng đi kèm, đặc biệt với khách hàng đặt sớm (từ 17/3 đến hết 24/3/2025) qua Công ty Cổ phần Di chuyển Xanh và Thông minh (GSM).

Trong đó, Minio Green là mẫu xe đô thị cỡ nhỏ dễ tiếp cận nhất nhờ giá bán chỉ 269 triệu đồng. Dù thiết kế nhỏ gọn nhưng Minio vẫn có chiều dài cơ sở 2.065 mm, đủ không gian cho 4 người ngồi. Khách đặt mua sớm được ưu đãi 5 triệu đồng, qua đó mức chi thực tế để sở hữu là 264 triệu đồng.

Với những khách hàng có nhu cầu chở nhiều khách thì Limo Green là mẫu xe MPV 7 chỗ lý tưởng. Với chiều dài 4.740 mm và trục cơ sở 2.840 mm, Limo Green rộng rãi hơn phần lớn MPV tầm giá dưới 1 tỷ đồng trên thị trường. Pin LFP của xe cho tầm vận hành tới 450 km sau mỗi lần sạc. Xe có giá bán 749 triệu đồng, kèm ưu đãi 15 triệu đồng cho khách hàng đặt sớm.

Hai mẫu xe còn lại là Herio Green và Nerio Green là sản phẩm tinh chỉnh từ VF 5 và VF e34, có giá bán lần lượt là 499 triệu và 668 triệu đồng. Cả hai mẫu xe này đều là những lựa chọn mang đến niềm tin cho khách hàng do được phát triển từ những mẫu xe đã tạo dựng uy tín lâu năm trên thị trường. Cả hai mẫu xe đều có ưu đãi 10 triệu đồng cho khách đặt mua sớm.

VinFast Green vẫn được hỗ trợ sạc hoàn toàn miễn phí đến hết ngày 30/6/2027. Đặc biệt, khách hàng cá nhân đăng ký mua xe VinFast Green để vận doanh trên nền tảng Xanh SM Platform sẽ được chia sẻ doanh thu cố định lên tới 90% trong 3 năm. Hai chính sách hậu mãi “có một không hai” này hứa hẹn sẽ giúp chủ xe tối ưu được lợi nhuận tốt nhất trong suốt 3 năm sử dụng xe làm dịch vụ.

Chủ xe lời đậm, thu hồi vốn thần tốc

Với mức giá tốt và loạt chính sách đi kèm, 4 mẫu xe thuộc dòng VinFast Green theo đánh giá sẽ là “cỗ máy kiếm tiền” cho giới tài xế.

Là chuyên gia ô tô có hơn 20 năm kinh nghiệm trên thị trường, ông Nguyễn Mạnh Thắng am hiểu chi phí sử dụng của các dòng xe khác nhau. Lấy ví dụ mẫu Limo Green, theo tính toán của ông, chi phí đầu tư trong 2 năm vào Limo Green so với mẫu MPV 7 chỗ máy xăng bán chạy nhất trên thị trường tiết kiệm hơn tới hơn 300 triệu đồng.

Cụ thể, ông Thắng đưa ra ví dụ trong 2 năm, việc sạc điện với mẫu Limo Green là miễn phí, còn chi phí bảo dưỡng không đáng kể. Cũng trong khoảng thời gian đó, chiếc xe xăng sẽ tốn khoảng 385 triệu đồng tiền nhiên liệu (giả sử chạy trung bình 10.000 km/tháng), chưa tính chi phí bảo dưỡng, thay dầu…

Như vậy, chọn Limo Green thay vì một chiếc xe xăng cùng phân khúc, chủ xe sẽ lời đậm. Vị chuyên gia nhẩm tính chủ xe Limo Green sẽ hoàn lại được tiền mua xe chỉ sau khoảng 27 tháng kinh doanh dịch vụ.

Đáng chú ý, với dòng xe cỡ nhỏ như Minio Green, chủ xe còn sớmhoàn vốn hơn nhiều. Lấy ví dụ, một người mua xe Minio Green với giá 264 triệu đồng (được ưu đãi nhờ đặt sớm). Người này chạy dịch vụ khoảng 150 km/ngày, có doanh thu nhận về ước tính 700.000 đồng/ngày. Mỗi tháng chạy xe 27 ngày, trừ 10% doanh thu cho GSM, chủ xe sẽ thu về hơn 17 triệu đồng/tháng. Chỉ sau hơn 15 tháng, chủ xe này đã có doanh thu bù lại được tiền mua xe ban đầu.

Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, xe điện còn có chi phí bảo dưỡng thấp hơn nhiều so với xe xăng do cấu tạo đơn giản của động cơ điện. Xe chạy dịch vụ với tần suất lớn sẽ cần bảo dưỡng nhiều hơn so với xe dùng cá nhân. Đối với xe xăng, các mốc bảo dưỡng lớn có thể khiến chủ xe phải “móc hầu bao” tới cả chục triệu đồng mỗi lần. Trong khi đó, với xe điện, mức chi thực tế đã khiến nhiều chủ xe ngỡ ngàng bởi số tiền chỉ vài trăm nghìn đồng. Ngay cả với mốc bảo dưỡng lớn, một chủ xe VFe34 từng chia sẻ mức chi chỉ khoảng 5 triệu đồng cho 140.000 km – số tiền mơ ước với nhiều chủ xe xăng.

Theo giới quan sát, VinFast Green là lựa chọn “khó có thể từ chối” với những ai kinh doanh dịch vụ vận tải chở khách. Chi phí mua xe thấp, chi phí sử dụng tiết kiệm cùng chính sách hỗ trợ chia sẻ doanh thu chưa từng có từ GSM khiến chủ xe “mua 1 lời 3”, nhanh chóng hoàn vốn và cho lợi nhuận cao, ổn định trong thời gian dài. Đặc biệt, đối với doanh nghiệp đầu tư xe với số lượng lớn, hiệu quả kinh tế sẽ còn cao hơn nhiều lần.

GSM chính thức nhận đặt cọc cho Minio Green, Herio Green, Nerio Green và Limo Green kể từ ngày 17/03/2025 đến hết ngày 24/03/2025. Khách hàng và đối tác có thể đặt mua xe ngay trên ứng dụng Xanh SM hoặc thông qua website: https://platform.xanhsm.com/ và số hotline 1900 2293.