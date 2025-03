Thanh thiếu niên Chuyện những đảng viên trẻ tiêu biểu của xứ Quảng Được rèn giũa trong “màu áo xanh” thông qua các phong trào, những đảng viên trẻ từng bước hoàn thiện mình, thể hiện tinh thần trách nhiệm, nhiệt huyết cống hiến tài trí cho sự phát triển quê hương.

Anh Nguyễn Phát (thứ 2 từ phải qua) là cán bộ đoàn năng nổ trong các phong trào. Ảnh: HỒ QUÂN

Bản lĩnh người trẻ

Đảm nhận chức vụ Phó Trưởng phòng Doanh nghiệp và đầu tư, Sở KH-ĐT (nay là Sở Tài Chính) khi còn khá trẻ, song anh Nguyễn Phát luôn phấn đấu học tập, nâng cao trình độ, năng lực, thực hiện tốt yêu cầu chuyên môn.

Không bị áp lực trước khó khăn trong công việc, từ năm 2023 đến nay, anh Phát cùng tập thể đơn vị triển khai các giải pháp xử lý dự án đầu tư chậm tiến độ trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.

Qua đó phục vụ tốt công tác thanh tra, kiểm tra của Thanh tra Chính phủ và Ủy ban Kiểm tra Trung ương theo kế hoạch và thực hiện các nội dung liên quan đến kết luận của Thanh tra Chính phủ, UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh.

“Là một công chức đảm nhận nhiệm vụ tham mưu, tôi luôn chú trọng việc dành thời gian học tập, nghiên cứu các quy định pháp luật, văn bản hiện hành liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính.

Một số nội dung nổi bật đã tham mưu lãnh đạo về cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh, như giải pháp khuyến khích xã hội hóa đầu tư một số lĩnh vực; tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2023 - 2025; tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhà đầu tư về thủ tục đầu tư…” - anh Phát cho biết.

Không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, anh Phát cũng là một cán bộ đoàn năng nổ, luôn tiên phong triển khai nhiều chương trình, phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chuyên môn và công tác chuyển đổi số, cải cách hành chính.

Anh chia sẻ, tham gia công tác đoàn là môi trường để rèn giũa tinh thần trách nhiệm, nhất là phát huy vai trò người đứng đầu xây dựng phong trào, hoạt động. Năm 2024, anh Phát vinh dự là một trong số hai cán bộ đoàn của Quảng Nam được nhận Giải thưởng Lý Tự Trọng.

Tương tự anh Nguyễn Phát, Thượng úy Nguyễn Thị Ánh Nguyệt luôn được đơn vị, đồng nghiệp tin tưởng bởi bản thân luôn tận tụy, gương mẫu trong từng phần việc được giao.

Từng là cán bộ Công an huyện Phú Ninh, nay được điều chuyển về công tác tại Phòng Tổ chức cán bộ Công an Quảng Nam, dù ở bất kỳ vị trí nào, Thượng úy Nguyệt cũng luôn phấn đấu hoàn thành tốt chức trách. Với chị, điều quan trọng nhất là phải giữ vững phẩm chất của người chiến sĩ công an nhân dân và tinh thần tiên phong của đảng viên trẻ hết lòng phụng sự nhân dân.

Nhờ đó, liên tục 2 năm qua, Thượng úy Nguyễn Thị Ánh Nguyệt đạt danh hiệu Đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Riêng với công tác đoàn, Thượng úy Nguyệt lên ý tưởng tổ chức nhiều hoạt động thiện nguyện ở vùng cao; tham gia các phiên tòa giả định, tuyên truyền phòng chống ma túy, bạo lực gia đình, giúp nâng cao nhận thức pháp luật cho thanh thiếu niên.

Thượng úy Nguyễn Thị Ánh Nguyệt được Tỉnh đoàn vinh danh là một trong số 25 gương mặt đảng viên trẻ tiêu biểu. Ảnh: HỒ QUÂN

Trưởng thành từ màu áo xanh

Hơn 10 năm gắn bó với công tác đoàn, niềm hạnh phúc nhất đối với anh Nguyễn Minh Thành là được sự tin tưởng của đoàn viên, thanh niên và người dân địa phương.

Khi đảm nhận chức vụ Bí thư Đoàn phường Điện Ngọc (thị xã Điện Bàn), anh Thành không ngừng tìm tòi, học hỏi để vận động các hộ đoàn viên áp dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi để nâng cao thu nhập.

Đáng chú ý, các dự án như “Sắc màu yêu thương” để kêu gọi đoàn viên hỗ trợ sơn sửa hơn 10 ngôi nhà cho người có công, người già neo đơn hay chương trình “Phục hồi ảnh cũ liệt sĩ” đã trao tặng hơn 50 di ảnh cho thân nhân liệt sĩ.

Tinh thần nhiệt huyết ấy giúp công tác đoàn, phong trào thanh niên tại phường Điện Ngọc phát triển mạnh mẽ, tập hợp đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, hưởng ứng các hoạt động. Nhờ đó, Đoàn phường Điện Ngọc liên tục dẫn đầu trong thị xã Điện Bàn về công tác đoàn 6 năm liên tục, từ 2019 - 2024.

Từ sự phấn đấu không ngừng, năm 2024, anh Nguyễn Minh Thành được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND phường. Sức trẻ, tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sáng tạo luôn được anh Thành phát huy cao nhất để đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa bàn phường.

Đất nước đang bước vào kỷ nguyên vươn mình, những đảng viên trẻ Quảng Nam trở thành tấm gương sáng cho tinh thần “Đảng viên đi trước, làng nước theo sau”. Dù ở bất kỳ lĩnh vực nào, từ quản lý nhà nước, phát triển kinh tế, an ninh quốc phòng đến công tác đoàn, họ đều thể hiện bản lĩnh vững vàng, tinh thần sáng tạo, thể hiện khát vọng được đóng góp trí tuệ, sức trẻ của mình vào sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Anh Hoàng Văn Thanh - quyền Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, với trách nhiệm và sứ mệnh của mình, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Quảng Nam sẽ nỗ lực cao nhất nhằm góp phần tạo ra môi trường khuyến khích sáng tạo và rèn luyện cho người trẻ thông qua việc tổ chức hiệu quả các phong trào hành động cách mạng của thanh niên.