Hồ sơ - Tư liệu

Chuyện ở khu căn cứ Đức Dục - An Hòa - Bài 1: Nhân chứng sống tại các hố chôn tập thể

Bao câu chuyện bi tráng bên căn cứ Đức Dục - An Hòa ở xã Duy Tân (Duy Xuyên) - tổ hợp căn cứ quân sự hành chính, do chế độ cũ lập ra về những hố chôn tập thể, về những mất mát đau thương do chiến tranh gây nên, chuyện của hai anh em ruột chứng kiến bi thương và ám ảnh đi theo suốt cuộc đời, họ lên tiếng để có những cuộc đoàn tụ, hé lộ thêm những hố chôn tập thể của bộ đội ta..