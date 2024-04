Doanh nghiệp - Doanh nhân ‏ CIZIDCO lãi trước thuế hơn 4.451 triệu đồng trong quý I/2024‏ ‏(QNO) - Công ty TNHH MTV Phát triển hạ tầng khu công nghiệp Chu Lai (CIZIDCO) trong 3 tháng đầu năm 2024 lợi nhuận trước thuế đạt 4.451 triệu đồng, bằng 160% so cùng kỳ năm 2023.‏

CIZIDCO - chủ đầu tư của 3 khu công nghiệp trong khu kinh tế mở Chu Lai phát triển bền vững.

Ảnh: N.T.B

‏Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh của CIZIDCO trong 3 tháng đầu năm 2024 cho thấy, tổng doanh thu thực hiện được là 22.275 triệu đồng, đạt 19% kế hoạch, bằng 112% so cùng kỳ năm 2023; nộp ngân sách nhà nước 5.551 triệu đồng, đạt gần 31% kế hoạch, bằng 31,8% so cùng kỳ năm 2023.‏

‏Trong quý I/2024, lợi nhuận trước thuế của CIZIDCO 4.451 triệu đồng, đạt 16% kế hoạch, bằng 160% so cùng kỳ năm 2023; thực hiện nảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp 651 triệu đồng, đạt 25,4% kế hoạch, bằng 104% so cùng kỳ năm 2023 ; thực hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 168 triệu đồng, đạt 17% kế hoạch, gần bằng 84% so cùng kỳ năm 2023.‏