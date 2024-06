Bạn cần biết Có nên dùng bình giữ nhiệt in logo làm quà tặng doanh nghiệp? - Tuyết Helen (PR) - Tìm hiểu lý do nên chọn bình giữ nhiệt in logo làm quà tặng doanh nghiệp với Tuyết Helen. Sản phẩm không chỉ giữ nhiệt tốt mà còn thể hiện sự chuyên nghiệp, tạo ấn tượng mạnh mẽ và ghi dấu ấn thương hiệu trong lòng khách hàng, đối tác và nhân viên. Một lựa chọn tuyệt vời cho doanh nghiệp của bạn.

Sản phẩm này không chỉ có chức năng mà còn thể hiện một cử chỉ chu đáo đối với người nhận. Khả năng giữ đồ uống ở nhiệt độ mong muốn trong thời gian dài khiến chúng được đánh giá cao làm quà tặng.

Có nên dùng bình giữ nhiệt in logo làm quà tặng doanh nghiệp?

Với nhiều năm tư vấn quà tặng doanh nghiệp, Chị Tuyết Helen cho biết đây là 2 lý do bạn nên chọn bình giữ nhiệt:

Tùy chọn tùy chỉnh để in logo

Một trong những ưu điểm chính của bình giữ nhiệt quà tặng là có nhiều lựa chọn tùy chỉnh cho việc in logo.

Các công ty có thể giới thiệu bản sắc thương hiệu của mình bằng cách kết hợp logo, khẩu hiệu hoặc thiết kế tùy chỉnh trên các sản phẩm này. Việc cá nhân hóa này tạo thêm điểm nhấn độc đáo cho quà tặng, khiến chúng trở nên đáng nhớ hơn đối với người nhận.

Quà tặng bình giữ nhiệt in logo tiết kiệm chi phí quảng cáo

In logo lên bình giữ nhiệt là một phương pháp quảng cáo tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Với giá thành đa dạng từ 100.000 VNĐ đến vài trăm VNĐ tùy chất liệu, doanh nghiệp có thể lựa chọn phù hợp với ngân sách.

So với các phương tiện quảng cáo khác như truyền hình hay báo chí, bình giữ nhiệt in logo kinh tế hơn mà vẫn hiệu quả cao, dễ thu hút sự chú ý và tăng độ nhận diện thương hiệu.

Làm thế nào để chọn bình giữ nhiệt phù hợp làm quà tặng?

Những yếu tố cần cân nhắc khi lựa chọn bình giữ nhiệt quà tặng

Trước khi lựa chọn bình giữ nhiệt để làm quà tặng, cần phải tính đến một số yếu tố. Chúng bao gồm chất lượng của sản phẩm, sở thích của đối tượng mục tiêu, mục đích của quà tặng và các yêu cầu về thương hiệu. Hiểu rõ những biến số này có thể giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định sáng suốt khi lựa chọn bình giữ nhiệt quà tặng phù hợp.

Kỹ thuật in logo bình nước phổ biến

Khi nói đến in logo trên bình nước, doanh nghiệp có thể lựa chọn nhiều kỹ thuật khác nhau như in lụa, khắc chữ hay in kỹ thuật số. Mỗi phương pháp đều có những ưu điểm riêng biệt về độ bền, khả năng hiển thị và khả năng tùy chỉnh. Việc lựa chọn kỹ thuật in phải phù hợp với kết quả xây dựng thương hiệu mong muốn và hạn chế về ngân sách.

Tùy chọn thiết kế logo lên bình giữ nhiệt

Để tạo ra các thiết kế logo hấp dẫn, doanh nghiệp có thể khám phá rất nhiều lựa chọn thiết kế tùy chỉnh. Từ việc chọn màu sắc rực rỡ đến kết hợp các họa tiết phức tạp, có rất nhiều cách để nâng cao sức hấp dẫn trực quan của bình giữ nhiệt làm quà tặng doanh nghiệp, quà tặng sự kiện, quà tặng khách hàng. Các tùy chọn thiết kế tùy chỉnh cho phép các công ty sắp xếp quà tặng phù hợp với thẩm mỹ và thông điệp thương hiệu của họ.

Mẫu bình giữ nhiệt in logo làm quà tặng mới nhất 2024

Bình giữ nhiệt in logo có quai 450ml

Bình giữ nhiệt in logo có quai 450ml được nhiều người Việt ưa chuộng nhờ thiết kế gọn đẹp và quai cầm tiện lợi. Bình có nhiều mức giá phù hợp cho doanh nghiệp lựa chọn. Dù giá rẻ, Bình giữ nhiệt có quai vẫn nổi bật với lớp vỏ ngoài sáng bóng, bền bỉ và an toàn cho sức khỏe được in logo rõ nét.

In logo bình nắp bật giữ nhiệt

Bình giữ nhiệt in logo nắp bật này có thiết kế đẹp mắt và hiện đại, sử dụng màu sắc trẻ trung. Với dung tích nhỏ gọn, bình rất tiện lợi để mang theo. Giá thành sản phẩm cũng khá rẻ, phù hợp với khả năng tài chính của nhiều doanh nghiệp, làm cho nó trở thành một lựa chọn lý tưởng cho các chương trình quảng bá thương hiệu.

Bình Locknlock in logo

Ngoài ra, các mẫu bình giữ nhiệt Lock&Lock in logo theo yêu cầu mang thiết kế sang trọng và đẹp mắt. Sản phẩm này không chỉ là món quà tặng tinh tế mà còn thể hiện sự chu đáo và ý nghĩa, giúp bạn gửi gắm tình cảm một cách trọn vẹn.

Bình Inox giữ nhiệt khắc logo

Bình giữ nhiệt inox khắc logo có thiết kế 3 lớp, với lớp ngoài và trong làm từ inox 304 cao cấp không gỉ, và lớp chân không giữa giúp giữ nhiệt tốt. Nắp bình có lớp ron silicon chống rò rỉ nước. Bình có dung tích 500ml, 750ml và 1 lít, và giữ nhiệt đến 24 giờ với nước lạnh, 8 giờ với nước nóng.

Combo kết hợp bình giữ nhiệt logo doanh nghiệp

Đặc biệt, các giải pháp quà tặng từ bình giữ nhiệt in logo kết hợp với các vật phẩm thông dụng như sổ tay, bút ký, hay móc khóa tạo thành một combo quà tặng hoàn hảo và ý nghĩa.

