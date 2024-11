Thơ

Còn nhớ không em?

Còn nhớ không em?

cây me già

mùa đông cũ

những buổi tối chúng mình đan tay vào nhau, co ro dưới mái hiên xưa

trong cơn gió mùa xao xác

những chiếc lá me bay tan tác

ngập ngừng…