Quốc phòng - An ninh

Công an 6 huyện miền núi vận động nhân dân giao nộp 380 khẩu súng

(QNO) - Chiều 30/7, tại Công an huyện Đông Giang, Cụm thi đua Công an 6 huyện khu vực miền núi Quảng Nam (gồm Công an Đông Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn, Nam Trà My và Bắc Trà My) tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” 6 tháng đầu năm 2024.