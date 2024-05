Quốc phòng - An ninh Công an Bắc Trà My đoạt giải nhất toàn đoàn các môn thi đấu tại Hội thao quốc phòng toàn dân (QNO) - Chiều 14/5, Công an tỉnh Quảng Nam tổ chức tổng kết và trao giải các môn thi đấu của lực lượng công an tại Hội thao quốc phòng toàn dân tỉnh Quảng Nam.

Thiếu tướng Nguyễn Đức Dũng - Giám đốc Công an tỉnh trao giải nhất toàn đoàn cho Công an huyện Bắc Trà My. Ảnh: M.T

Từ ngày 8 đến 13/5, hơn 200 vận động viên là lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ (CBCS) của công an 18 huyện, thị xã, thành phố tham gia tranh tài sôi nổi ở các nội dung trong khuôn khổ hoạt động Hội thao quốc phòng toàn dân tỉnh Quảng Nam năm 2024.

Tại hội thao, Công an Quảng Nam tổ chức thi đấu 2 môn là bắn súng quân dụng (gồm súng tiểu liên AK và súng ngắn CZ83, K59) và chiến sĩ công an khỏe (gồm 4 nội dung phối hợp: chạy 100m, chạy 1500m, bật xa tại chỗ và co tay xà đơn đối với nam; 3 nội dung phối hợp: chạy 100m, chạy 800m và bật xa tại chỗ đối với nữ). Đây là những môn thể thao bắt buộc rèn luyện thường xuyên và được kiểm tra định kỳ hằng năm theo quy định của Bộ Công an.

Vận động viên tranh tài sôi nổi tại hội thao. Ảnh: Q.H

Tổng kết các môn thi đấu, ở nội dung môn bắn súng quân dụng, Công an huyện Hiệp Đức đoạt giải nhất toàn đoàn, Công an huyện Bắc Trà My và Công an huyện Tiên Phước lần lượt đoạt giải nhì và ba toàn đoàn. Ở nội dung môn chiến sĩ công an khỏe, giải nhất toàn đoàn đã được trao cho Công an TP.Tam Kỳ, giải nhì và ba lần lượt được trao cho Công an huyện Bắc Trà My và Công an huyện Đông Giang.

Với kết quả nổi bật đoạt giải nhì toàn đoàn ở 2 môn bắn súng quân dụng và chiến sĩ công an khỏe, Công an huyện Bắc Trà My đã đoạt giải nhất toàn đoàn các nội dung thi đấu của lực lượng công an tại Hội thao quốc phòng toàn dân tỉnh Quảng Nam năm 2024. Giải nhì và ba toàn đoàn được trao cho Công an TP. Tam Kỳ và Công an huyện Hiệp Đức, Công an huyện Tiên Phước đoạt giải khuyến khích.

Ngoài các giải toàn đoàn, Ban tổ chức các môn thi đấu của lực lượng công an đã trao giải cá nhân, đồng đội đạt thành tích cao tại các nội dung thi ở 2 môn bắn súng quân dụng và chiến sĩ công an khỏe.