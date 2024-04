An ninh trật tự Công an Bắc Trà My truy tìm đối tượng liên quan vụ cố ý gây thương tích (QNO) - Ngày 25/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Bắc Trà My thông báo truy tìm đối tượng liên quan đến vụ cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn xã Trà Ka.

Đối tượng Nguyễn Thế Bường. Ảnh: Công an cung cấp

Qua kết quả xác minh nguồn tin về tội phạm cố ý gây thương tích xảy ra trên địa bàn thôn 1 (xã Trà Ka), Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My thông báo truy tìm đối tượng Nguyễn Thế Bường (SN 1995, quê quán và nơi đăng ký thường trú: thôn 1, xã Trà Ka, huyện Bắc Trà My).

Nguyễn Thế Bường là người nghi thực hiện tội phạm, hiện không rõ ở đâu. Cơ quan CSĐT đang tổ chức truy tìm để phục vụ hoạt động điều tra, xác minh.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp truy tìm. Khi tìm thấy đối tượng nêu trên, đề nghị thông báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Bắc Trà My (địa chỉ: số 05 Hùng Vương, tổ Đồng Bàu, thị trấn Trà My, huyện Bắc Trà My, số điện thoại cơ quan: 02353.882.999) hoặc liên hệ điều tra viên thụ lý vụ việc qua số điện thoại 0989.082.382 (điều tra viên Lê Kim Tâm).