An ninh trật tự Công an Điện Bàn bắt 2 đối tượng trộm 50 triệu đồng trong ô tô (QNO) - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an thị xã Điện Bàn nhanh chóng làm rõ 2 đối tượng trộm cắp tài sản trên địa bàn phường Điện An.

Đối tượng Đỗ Phú Thái. Ảnh: C.A

Trưa ngày 4/4, ông Dương Huy Tiến (sinh năm 1960, trú thị trấn Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) đến Công an phường Điện An trình báo bị kẻ gian lấy trộm 50 triệu đồng để trong xe ô tô cá nhân.

Theo ông Tiến, do có công việc riêng nên ông đậu xe ô tô trước sân quán cà phê Lồng Đèn Đỏ (khối phố Câu Nhi, phường Điện An) từ chiều 3/4, trên xe có 50 triệu đồng tiền mặt để trong chiếc vali. Đến sáng 4/4 thì phát hiện mất số tiền trên.

Ngay sau khi nhận thông tin, lãnh đạo Công an thị xã Điện Bàn chỉ đạo Đội Cảnh sát hình sự phối hợp công an các xã, phường rà soát địa bàn, khoanh vùng đối tượng.

Đối tượng Đỗ Phú Mẫn. Ảnh: C,A

Đến sáng 5/4, trinh sát Đội Cảnh sát hình sự phối hợp Công an xã Điện Thọ và Công an phường Điện An xác định được thủ phạm là Đỗ Phú Mẫn (sinh năm 1994) và Đỗ Phú Thái (sinh năm 1990, cùng trú thôn Kỳ Lam, xã Điện Thọ).

Qua làm việc, các đối tượng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. Cơ quan công an đã thu hồi toàn bộ tang vật là 50 triệu đồng; đồng thời tạm giữ hình sự 2 đối tượng để tiếp tục điều tra.