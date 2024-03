An ninh trật tự Công an Hội An xử phạt hơn 855 trường hợp vi phạm an toàn giao thông (QNO) - Trong 3 tháng đầu năm, Công an TP.Hội An đã tổ chức hơn 200 tổ tuần tra, lập biên bản xử phạt hơn 850 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Công an TP.Hội An sẽ tăng cường xử lý vi phạm về nồng độ cồn, vi phạm tốc độ...

Với hơn 600 lượt cán bộ chiến sĩ được huy động tham gia tuần tra, kiểm soát, Công an TP.Hội An đã lập biên bản, xử phạt với số tiền ước tính hơn 2,6 tỷ đồng, tạm giữ 8 ô tô , 345 xe mô tô. Thực hiện kế hoạch của Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, Công an TP.Hội An cho hay sẽ tiếp tục tập trung xử lý vi phạm trên các tuyến ĐT607, ĐT608, ĐT603B, ĐT619, các tuyến đường huyện, đường liên xã...

Các tổ tuần tra chú trọng vào tuyến đường theo phân cấp gần khu vực khai thác khoáng sản, vận chuyển vật liệu xây dựng, khu vực có nhiều nhà hàng, quán ăn, quán bar, vũ trường, tụ điểm về ma túy, tuyến đường thường xuyên xảy ra tai nạn giao thông, khu vực điểm đen tai nạn, các tuyến đường cong, che khuất tầm nhìn, đường 2 chiều không có dải phân cách, khu vực cấm vượt, trên cầu; các nút đèn tín hiệu giao thông trong các khu đô thị; các tuyến đường xe khách, xe đưa đón học sinh thường xuyên hoạt động.

Các hành vi sẽ bị xử lý nghiêm bao gồm điều khiển xe mô tô, ô tô, xe khách, xe tải, xe đầu kéo, xe gắn máy, xe máy điện, xe đạp điện và tương tự mà trong cơ thể có chất ma túy, vi phạm nồng độ cồn; chạy không đúng tốc độ quy định; tránh vượt, chuyển làn đường, đi không đúng làn đường, phần đường quy định; không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu; sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện...