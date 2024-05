An ninh trật tự Công an huyện Núi Thành bắt tạm giam đối tượng trộm cắp tài sản (QNO) - Ngày 11/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Núi Thành đã ra lệnh bắt tạm giam đối tượng H.M.T. để điều tra về tội trộm cắp tài sản.

Công an đọc lệnh tạm giam đối tượng H.M.T. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 13/4/2024, Cơ quan CSĐT Công an huyện Núi Thành khởi tố vụ án hình sự “Trộm cắp tài sản” xảy ra ngày 6/2/2024 tại khối phố 4 (thị trấn Núi Thành, Núi Thành), khởi tố bị can đối với H.M.T. (36 tuổi, trú huyện Con Cuông, Nghệ An) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Quá trình điều tra, công an xác định H.M.T. không cư trú tại địa bàn huyện Núi Thành, không xác định được đang ở đâu, không triệu tập làm việc được nên Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đã ra quyết định truy tìm đối với T., đồng thời, xác minh, vận động gia đình thông báo cho T. ra trình diện, làm việc nhưng chưa có kết quả.

Đến ngày 10/5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành đã xác minh, truy tìm được đối tượng, sau đó đã thực hiện lệnh bắt tạm giam.

Vụ việc đang được tiếp tục xử lý theo quy định.