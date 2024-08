An ninh trật tự

Công an huyện Phước Sơn ra quân cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông

(QNO) - Công an huyện Phước Sơn vừa tổ chức lễ ra quân thực hiện Tháng cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông lễ Quốc khánh 2/9 và Tháng cao điểm an toàn giao thông cho học sinh tựu trường, khai giảng năm học mới.