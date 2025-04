An ninh trật tự Công an lật tẩy vụ lừa đảo 69 triệu đồng qua chiêu mua bán bia (QNO) - Đối tượng thực hiện vụ lừa đảo chiếm đoạt 69 triệu đồng bằng chiêu trò mua bán bia của đại lý đã bị Công an phường Trường Xuân (TP.Tam Kỳ) làm rõ danh tính.

N.V.G., đối tượng thực hiện vụ lừa đảo. Ảnh: Công an cung cấp

Ngày 25/3, chị T.T.H, chủ tiệm tạp hóa ở xã Tam Ngọc (TP.Tam Kỳ) nhận cuộc gọi từ số 0905747xxx đặt mua 300 thùng bia Huda và Larue, giá 258 nghìn đồng/thùng, tổng cộng 77,4 triệu đồng.

Đối tượng tự xưng là người buôn bán, khéo léo tạo niềm tin, thúc ép giao dịch nhanh. Đồng thời, đối tượng liên lạc với ông P.T, chủ kho bia tại phường Trường Xuân (TP.Tam Kỳ), giả danh nhân viên sales, chào bán 300 thùng bia giá rẻ 230 nghìn VND/thùng. Ông P.T. đồng ý mua.

Ngày 26/3, đối tượng yêu cầu chị H. giao hàng cho ông P.T, rồi hướng dẫn ông P.T chuyển 69 triệu đồng vào tài khoản của mình. Sau khi nhận tiền, đối tượng lập tức cắt liên lạc, khiến cả chị H. và ông P.T. rơi vào bẫy.

Sau quá trình điều tra, ngày 18/4, Công an phường Trường Xuân xác định thủ phạm là N.V.G. (SN 1984, quê xã Tiên Thọ, huyện Tiên Phước). Tại cơ quan công an, G. khai nhận toàn bộ hành vi lừa đảo. Vụ việc đã được chuyển cho Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Nam xử lý theo thẩm quyền.

Gần đây, chiêu lừa đảo giả danh khách mua hàng lớn, tạo áp lực giao hàng gấp rồi chiếm đoạt tiền xuất hiện ngày càng nhiều. Nạn nhân thường là tiểu thương, chủ đại lý thiếu cảnh giác khi giao dịch qua điện thoại. Để tránh trở thành nạn nhân, hãy xác minh rõ danh tính người mua, yêu cầu đặt cọc hoặc ký hợp đồng, không giao hàng đến địa chỉ không rõ ràng, và báo ngay công an khi phát hiện dấu hiệu bất thường.