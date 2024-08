An ninh trật tự Công an Nam Trà My bàn giao đối tượng bị truy tìm (QNO) - Trần Ngọc Thông (SN 1995, trú thôn 4, xã Trà Giác, Bắc Trà My) bị Công an huyện Nam Trà My phát hiện, giữ và bàn giao Công an huyện Hiệp Đức theo quyết định truy tìm người.

Đối tượng Trần Ngọc Thông được bàn giao cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Đức. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 5/6/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an huyện Hiệp Đức ban hành Quyết định số 93 về việc truy tìm người trong lĩnh vực điều tra hình sự đối với Trần Ngọc Thông.

Ngay sau khi nhận được quyết định trên, Công an huyện Nam Trà My thông báo đến các đội nghiệp vụ, công an các xã chủ động nắm tình hình, rà soát đối tượng lạ mặt trên địa bàn.

Đến 18 giờ ngày 14/8, Công an xã Trà Nam phát hiện một đối tượng nghi vấn cư trú trên địa bàn có đặc điểm giống đối tượng theo quyết định truy tìm của Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Đức nên mời về trụ sở làm việc.

Qua làm việc, đối tượng khai nhận chính là Trần Ngọc Thông - đang bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Đức truy tìm.

Công an huyện Nam Trà My đã liên hệ và bàn giao đối tượng Thông cho Cơ quan CSĐT Công an huyện Hiệp Đức theo quy định.