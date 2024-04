An ninh trật tự Công an Núi Thành bắt giữ ba đối tượng liên quan đến ma túy (QNO) - Ba đối tượng có hành vi tàng trữ trái phép ma túy và tổ chức sử dụng trái phép ma túy vừa bị Công an Núi Thành phát hiện, bắt giữ.

Đối tượng N.L tại cơ quan công an. Ảnh: Công an cung cấp

Đối tượng N.L. (24 tuổi, trú xã Tam Nghĩa, Núi Thành) bị Công an huyện Núi Thành bắt quả tang đang tàng trữ trái phép ma túy vào chiều 11/4. Công an thu giữ tang vật gồm 2 "tép" ma túy đá và một số đồ vật có liên quan.

Công an lập biên bản đối tượng N.V.S. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, ngày 4/4, Đồn biên phòng cửa khẩu Cảng Kỳ Hà phối hợp Công an huyện Núi Thành tuần tra kiểm soát, phát hiện bắt giữ đối tượng C.N.D. (36 tuổi, trú xã Tam Nghĩa) cùng với hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”, tạm giữ 1 gói ma túy loại hêrôin.

Ngày 10/4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an huyện Núi Thành bắt quả tang đối tượng N.V.S (34 tuổi, trú xã Tam Xuân 1, Núi Thành) có hành vi “tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Tại hiện trường, công an tạm giữ 1 bộ dụng cụ sử dụng ma túy đá, 1 gói nilong chứa ma túy đá và các tang vật có liên quan.

Các vụ việc trên hiện đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.